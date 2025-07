Potpisan ugovor o izradi satelitskog snimka teritorije Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović potpisao je danas ugovor sa kompanijom koja će izraditi satelitski snimak teritorije Crne Gore i isporučiti kompletan softverski paket neophodan za automatizovano detektovanje bespravne gradnje.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je ugovor potpisan sa kompanijom VEKOM Geo, koja je izabrana na javnom tenderu.

Kompanija će, kako su naveli iz tog Vladinog resora, satelitskom snimanju pristupiti odmah, kako bi Zakon o legalizaciji bespravnih objekata mogao biti usvojen do kraja mjeseca.

„Zakon o legalizaciji bespravnih objekata biće jedno od najvažnijih zakonskih rješenja u oblasti prostornog planiranja u narednom periodu i ima za cilj da trajno zaustavi praksu nelegalne gradnje, kao i da omogući da se dosadašnji nelegalno izgrađeni objekti legalizuju u skladu sa njim“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da usvajanje tog zakona takođe predstavlja važan korak ka ispunjavanju ciljeva Ministarstva u okviru Reformske agende Evropske unije.

Radunović je, nakon potpisivanja ugovora, poručio da uspostavljaju nultu toleranciju na nelegalnu gradnju.

Borba protiv te pojave, kako je istakao, biće odlučna i bez kompromisa.

„Satelitski snimak i paket usluga koji smo danas dogovorili omogućiće preciznu i objektivnu evidenciju svih objekata na teritoriji države, čime se stvaraju uslovi za zakonito, plansko i održivo korišćenje prostora. Bespravna gradnja ide u prošlost”, poručio je Radunović.

