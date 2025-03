Potpisan sporazum za podršku nastavi francuskog jezika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija potpisalo je sa francuskim Ministarstvom za Evropu i inostrane poslove Administrativni sporazum, čiji je cilj promocija i podrška nastavi francuskog jezika u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz MPNI, sporazum su danas potpisali državni sekretar u tom Vladinom resoru Dragan Marković i ministar za Evropu i inostrane poslove Francuske, Bendžamin Adad.

“Kao okvir saradnje Crne Gore i Francuske u narednih pet godina, sporazumom će biti podržane aktivnosti namijenjene poboljšanju nastave i usavršavanju nastavnika francuskog jezika, razvoju dvojezične nastave”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će biti podržane i aktivnosti koje se odnose na razvoj nastave stručnog francuskog jezika, promovisanje sticanja diplome o poznavanju francuskog jezika – školskog DELF-a, unapređenju međuuniverzitetske saradnje, kao i podsticanje izučavanja francuskog jezika na visokoobrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.

“Poseban akcenat stavljen je na promovisanje učenja francuskog jezika u ranom uzrastu, studijske boravake u Francuskoj, kao i podsticanje aktivnosti Udruženja profesora francuskog jezika u Crnoj Gori (APFM)”, kazali su iz MPNI.

Iz tog reora su istakli da će Francuska crnogorskim studentima koji govore francuski jezik i žele da poboljšaju poznavanje tog jezika, svake godine predložiti niz stipendija u formi lingvističkog boravka.

Kako se navodi u saopštenju MPNI, Administrativni sporazum između Crne Gore i Francuske u oblasti obrazovanja prvi put je potpisan 2018. godine.

“S obzirom na doprinos koji je imao u jačanju nastave francuskog jezika, usaglašeno je da je saradnju potrebno dodatno jačati kroz novi, obogaćeni sporazum”, dodaje se u saopštenju.

