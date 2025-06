Potpisan Sporazum za očuvanje morske biološke raznovrsnosti

Podgorica, (MINA) – Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić potpisao je Sporazum o očuvanju i održivom korišćenju morske biološke raznovrsnosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije (BBNJ).

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Sporazum je potpisan u Nici u okviru Treće konferencije Ujedinjenih nacija (UN) o okeanima.

Iz Ministarstva su kazali da BBNJ predstavlja prvi globalni pravno obavezujući instrument koji se bavi očuvanjem biodiverziteta na otvorenom moru.

Usvojen je, kako su podsjetili, 19. juna 2023. godine pod okriljem UN, a otvoren je za potpisivanje do septembra ove godine.

“Za cilj ima zaštitu više od 60 odsto svjetskih okeana koji se nalaze van granica nacionalnih jurisdikcija i do sada su bili gotovo neregulisani kada je riječ o očuvanju prirodnih resursa i biološke raznovrsnosti”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da taj dokument obuhvata četiri ključne oblasti koje zajedno čine osnovu za zaštitu i održivo upravljanje morskom biološkom raznovrsnošću u područjima izvan nacionalne jurisdikcije.

Te ključne oblasti su, kako je saopšteno, morski genetski resursi i raspodjela koristi, prostorno upravljanje i morske zaštićene oblasti, procjena uticaja na životnu sredinu i izgradnja kapaciteta i transfer morske tehnologije.

Ćulafić je istakao da, iako Crna Gora ne izlazi direktno na otvoreno more, potpisivanje i ratifikacija tog sporazuma donose višestruke koristi.

“Time Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost međunarodnim principima zaštite životne sredine i očuvanja morskog biodiverziteta, što dodatno učvršćuje njenu poziciju kao odgovorne države u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, ocijenio je Ćulafić.

Kako je naveo, sporazum omogućava pristup međunarodnim mehanizmima za tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i transfer morskih tehnologija, što može značajno unaprijediti domaće kapacitete u oblasti morske zaštite i naučnih istraživanja.

“Učešće u ovom sporazumu otvara vrata aktivnijem uključivanju Crne Gore u globalne inicijative poput zaštite 30 odsto svjetskih mora do 2030. godine”, naveo je Ćulafić.

