Potpisan Sporazum o rekonstrukciji škole i vrtića na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Prijestonica Cetinje potpisali su Sporazum o saradnji na realizaciji zajedničkih projekta u cilju unapređenja obrazovne infrastrukture na Cetinju.

Sporazum su potpisali ministarka Anđela Jakšić Stojanović i gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

Iz MPNI su objasnili da je Sporazumom predviđena rekonstrukcija objekta Osnovne škole “Lovćenski partizanski odred” i dogradnja sale za fizičko vaspitanje, kao i uređenje školskog dvorišta.

“Sporazum obuhvata i adaptaciju krova na objektu dječijeg vrtića “Zagorka Ivanović” i adaptaciju sistema grijanja, čime se stvaraju optimalni uslovi za boravak najmlađih”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da ta inicijativa na najbolji način predstavlja posvećenost MPNI i Prijestonice zajedničkom unapređenju obrazovnog procesa na svim nivoima.

“Radujemo se što ćemo zajedničkim naporima ostvariti ciljeve ovog Sporazuma i tako doprineti boljem kvalitetu života svih građana Prijestonice Cetinje”, poručili su iz MPNI.

