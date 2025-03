Potpisan protokol o parlamentarnoj saradnji sa Italijom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Italija potpisale su Protokol o razumijevanju o parlamentarnoj saradnji, kojim su dodatno učvršćeni bilateralni odnosi dvije države, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Duško Stjepović i članovi Odbora Seid Hadžić i Nikola Janović sastali su se danas sa delegacijom Odbora za vanjske poslove i odbranu Senata Italije, predvođenom predsjednicom tog radnog tijela Stefanijom Kraksi.

Tokom sastanka, kako je saopšteno iz Skupštine, razgovarano je o unapređenju bilateralne saradnje između Crne Gore i Italije, sa posebnim fokusom na jačanje političkog dijaloga, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa.

Stjepović je naveo da je zadovoljan inicijativom italijanske strane za potpisivanje Protokola o razumijevanju o parlamentarnoj saradnji.

On je istakao da to predstavlja potvrdu snažne volje Italije, kao članice Evropske unije (EU), za najbližu saradnju sa Crnom Gorom na obostranu dobrobit.

Stjepović je naglasio da Crna Gora izuzetno cijeni podršku Italije u procesu pristupanja EU, kao i savezništvo i blisku saradnju sa tom državom u okviru NATO saveza.

“Upoznajući sagovornika sa napretkom u integracionom procesu, Stjepović je najavio očekivanu dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja, i da 2028. Crna Gora može postati naredna članica Unije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, s tim u vezi, akcentovao značaj da proces proširenja živi, kao i da ideja o EU živi.

Iz Skupštine su rekli da je Kraksi naglasila značaj parlamentarne diplomatije i istakla da je današnje potpisivanje protokola dokaz da Italija želi da bude blizu Crne Gore na njenom evropskom putu.

„U kontekstu trenutnih geopolitičkih dešavanja, Kraksi je ukazala na značajnu ulogu koju Crna Gora ima na Zapadnom Balkanu, ocijenivši je kao primjer harmoničnog suživota svih naroda u regionu“, kaže se u saopštenju.

Senator Luiđi Spanjoli istakao je da Crna Gora nosi dodatnu vrijednost za Evropu, posebno kroz svoje multietničko i multikonfesionalno društvo, što u trenutnim složenim migracionim trendovima predstavlja primjer dobre prakse za zemlje članice EU.

Janović je ukazao na potrebu zajedničkog rada svih političkih aktera u Crnoj Gori na putu ka EU.

On je rekao da je 80 odsto građana Crne Gore snažno opredijeljeno za pridruživanje Uniji, i da je podrška Italije u ostvarivanju tog cilja izuzetno značajna.

Navodi se da je Hadžić afirmisao poziciju Crne Gore kao države bogate različitostima i primjerom suživota.

On je, kako se dodaje, iskazao interesovanje za realizovanje konkretnih oblasti saradnje u okviru sporazuma, sa posebnim naglaskom na dijasporu.

„Kao rezultat ovog susreta, potpisan je Protokol o razumijevanju o parlamentarnoj saradnji između odbora za međunarodne odnose i iseljenike i bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore i Odbora za vanjske poslove i odbranu Senata Italije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su potpisivanjem dokumenta dodatno učvršćeni bilateralni odnosi.

“Čime je stvoren okvir za intenzivniju saradnju u oblastima vanjske i odbrambene politike, uključujući i situaciju unutar EU, ekonomske saradnje, saradnje u oblasti bezbjednosti i borbe protiv terorizma, ekoloških i klimatskih izazova, kulture i migracija“, rekli su iz Skupštine.

U saopštenju se navodi da su obje strane izrazile uvjerenje da će dokument doprinijeti daljoj razmjeni znanja i iskustava i omogućiti konkretnu saradnju na projektima od zajedničkog interesa.

Sastanku je prisustvovala i ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsela.

