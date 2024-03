Potpisan memorandum o razumijevanju između MPNI i Mirovnog korpusa

Podgorica, (MINA) – Memorandum o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Mirovnog korpusa, koji podrazumijeva saradnju na razvoju projekata i u realizaciji aktivnosti u oblasti nastave engleskog jezika, potpisan je danas, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Memorandum su, kako su kazali iz MPNI, potpisale resorna ministarka Anđela JakšićStojanović i vršiteljka dužnosti direktorice Mirovnog korpusa za Albaniju i Crnu Goru, Meredit Dalton.

„Memorandum podrazumijeva saradnju na razvoju projekata i realizaciji aktivnosti u oblasti nastave engleskog jezika, koje je identifikovalo MPNI, a podržava Mirovni korpus, obezbjeđivanjem volontera u cilju rješavanja lokalnih i nacionalnih prioriteta i postizanju održivih rezultata“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, osim podrške u realizaciji nastave na engleskom jeziku, volonteri sa nastavnicima rade na angažovanju mladih u vannastavnim klubovima, obrazovnim kampovima i sportskim programima, čiji je cilj kulturna saradnja i razvijanje određenih sposobnosti kod učenika.

Iz MPNI su rekli da je nova grupa od sedam volontera položila zakletvu u decembru prošle godine.

„Raspoređena je u Osnovne škole „Mahmut Adrović” u Petnjici, „Vukašin Radunović” u Beranama, „Bratstvo-jedinstvo” u Rožajama, „Džafer Nikočević” u Gusinju, Vuko Jovović” u Danilovgradu, „Aleksa Ðilas Bećo” u Mojkovcu i „Milija Nikčević” u Nikšiću“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da angažman volontera Mirovnog korpusa u Crnoj Gori doprinosi unapređenju kvaliteta učenja engleskog jezika u crnogorskim školama, naročito u manje razvijenim sredinama na sjeveru države.

„Aktivnosti predviđene Memorandumom su u potpunosti u skladu sa prioritetima MPNI u vezi sa unapređenjem kvaliteta učenja engleskog jezika, posebno zbog činjenice da su volonteri dodijeljeni školama kojima je to najpotrebnije“, rekli su iz tog resora.

Kako su dodali, činjenica da je Crna Gora 142. država u kojoj Mirovni korpus sprovodi svoj program, govori o značaju tog programa i vrijednostima na kojima je zasnovan.

„Potpisivanju je prethodio sastanak sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i predstavnicima Mirovnog korpusa, na kojem su u kontruktivnoj atmosferi razmatrane mogućnosti za unapređenje i jačanje postojeće saradnje“, navodi se u saopštenju.

