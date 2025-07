Potpisali memorandum o saradnji u cilju podizanja svijesti o štetnosti plastičnih kesa

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) potpisalo je memorandum o saradnji sa Odbojkaškim savezom Crne Gore (OSCG), koji će biti uključen u realizaciju ciljeva Programa za podizanje svijesti i javnog informisanja o štetnosti plastičnih kesa na životnu sredinu.

Kako je saopšteno iz MERS-a, Memorandum su u svrhu uspostavljanja saradnje u oblasti izgradnje efikasnog, održivog i ekološki prihvatljivog sistema upravljanja otpadom, potpisali resorni ministar Damjan Ćulafić i predsjednik OSCG Nikola Kažić.

„Potpisivanjem ovog memoranduma potvrđujemo posvećenost izgradnji efikasnog i održivog sistema upravljanja otpadom, ali i jačanju svijesti građana o štetnosti plastičnih kesa”, rekao je Ćulafić.

On je dodao da u saradnji sa lokalnim zajednicama, sportskim savezima, privrednim subjektima i međunarodnim partnerima, grade temelje za ekološki odgovornu budućnost Crne Gore.

Iz MERS-a su rekli da su se potpisnici memoranduma saglasili da međusobnu saradnju razvijaju kroz pružanje informacija, savjeta i podrške u pripremi strateško-planskih dokumenata, pripremu studija, izvještaja i programa u razvoju i realizaciji projekata.

Kako se dodaje, potpisnici memoranduma saglasili su se i oko organizovanja periodičnih sastanaka u cilju razmjene informacija, iskustava i novih saznanja.

“Razvoj međusobne saradnje usaglašen je i kroz osmišljavanje i sprovođenje medijskih kampanja, organizaciju seminara, javnih debata, okruglih stolova, konferencija, manifestacija i drugih događaja koji za teme imaju upravljanje otpadom”, kaže se u saopštenju.

Memorandumom je predviđeno i planiranje i realizacija projekata od obostranog interesa i razvijanje zajedničkih ideja u cilju unapređenja saradnje u oblasti izgradnje efikasnog, održivog i ekološki prihvatljivog sistema upravljanja otpadom.

