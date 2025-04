Poštovanje Ustava i zakona važno zbog evropskog puta države

Podgorica, (MINA) – Poštovanje Ustava i zakona izuzetno je važno zbog primjene vladavine prava i evropskog puta Crne Gore, a Vrhovni sud će uvijek biti partner na tom putu, poručila je predsjednica tog suda Valentina Pavličić.

Ona je to rekla tokom sastanka sa delegacijom Venecijanske komisije (VK), koju predvodi direktorica tog tijela Simona Granata Mengini.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Pavličić je istakla da je, zbog primjene vladavine prava i evropskog puta Crne Gore, izuzetno važno da se poštuju zakoni i Ustav.

Ona je dodala da će Vrhovni sud uvijek biti partner na tom putu.

Iz Vrhovnog suda su rekli da su u delegaciji VK bili i eksperti koji su određeni za izradu mišljenja u odnosu na Crnu Goru Filip Dimitrov, Ejrik Holmojvik i Khagani Gulijev.

Na sastanku je, kako su naveli, bilo riječi o ulozi redovnih sudova, kao i o statusnim pitanjima svih sudija u Crnoj Gori, uključujući i penziona prava.

“Sudska praksa, kada su u pitanju odluke o sticanju uslova za prestanak sudijske funkcije po osnovu ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava za odlazak u starosnu penziju, pred svim crnogorskim sudovima, uključujući i Vrhovni sud, potpuno je ujednačena”, kazala je Pavličić.

Granata Mengini je zahvalila na sastanku, koji je, kako je saopšteno, održan u cilju dobijanja jasnije slike u odnosu na aktuelna pitanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori.

Ona je rekla da očekuje da će saradnja sa Vrhovnim sudom biti nastavljena.

“Sastanak u Vrhovnom sudu organizovan je u okviru dvodnevne posjete delegacije VK nacionalnim insitucijama Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS