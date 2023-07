Poštovanje državnih simbola stvar elementarne pristojnosti

Podgorica, (MINA) – Poštovanje državnih simbola stvar je elementarne pristojnosti, kao i državničke i lične odgovornosti, kazali su iz nikšićkog odbora Demokratske Crne Gore.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da će protiv predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je, prilikom intoniranja himne na svečanosti u tom gradu, povrijedio ugled Crne Gore.

“Čuli smo javno iznešen stav Kovačevića i želimo da vjerujemo da su ti navodi tačni, ali, ukoliko je suprotno, zaslužuje svaku osudu i dovodi u pitanje integritet nosioca javne funkcije”, kaže se u saopštenju Demokrata.

Iz te partije su kazali da je njihov stav po pitanju poštovanja državnih simbola kristalno jasan i da to pokazuju na svakom koraku.

Demokrate, kako su naveli, osuđuju svaki vid nepoštovanja državnih simbola.

“Smatramo da je poštovanje državnih simbola, ne samo svoje, već i svih drugih država, stvar elementarne pristojnosti i državničke i lične odgovornosti”, kaže se u saopštenju.

Iz nikšićkog odbora Demokrata su naglasili da državni simboli nijesu samo zakonska i ustavna odredba.

“Već temeljni element i identitet države i njenih građana, koji se u svakom trenutku moraju poštovati”, dodaje se u saopštenju.

