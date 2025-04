POSP: Lokalne izbore održavati u istom danu

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni odbor Evropske unije (EU) i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) pozvao je Crnu Goru da u potpunosti uskladi izborni pravni okvir sa standardima Unije, ističući značaj određivanja jedinstvenog datuma za održavanje lokalnih izbora na nivou države.

Kako je saopšteno iz Skupštine, 23. sastanak POSP-a u Strazburu završen je danas usvajanjem zajedničke Deklaracije sa preporukama, koje su upućene Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje, institucijama Crne Gore i EU.

Navodi se da je dvodnevni sastanak obilježila rasprava o trenutnom stanju u pristupnim pregovorima, Reformskoj agendi sa osvrtom na vladavinu prava i izbornu reformu, kao i razgovori o održavanju bezbjednosti i jačanju saradnje na Mediteranu.

Sa POSP-a je poručeno da politika proširenja ostaje visoko kotirana na evropskoj agendi i da Crna Gora treba da iskoristi povoljni trenutak za intenziviranje pregovaračkog procesa sa Unijom i ostvarivanje najvažnijeg strateškog cilja.

U Deklaraciji se potvrđuje važnost politike proširenja Unije na Zapadni Balkan, a naročito čvrstog ostanka Crne Gore na njenom strateškom putu ka Uniji.

“Naglašava se da svaka zemlja kandidat treba da bude vrednovana na osnovu sopstvenih zasluga, stvarnog napretka i objektivnih procjena u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje”, kaže se u dokumentu.

Pozdravlja se i napredak Crne Gore u procesu pristupanja Uniji tokom prošle godine, kao i neprekidna i ambiciozna posvećenost države da nastavi sa naporima za zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja.

U Deklaraciji je pozdravljena i posvećenost države da bude spremna da pristupi Uniji u narednih par godina, tokom trenutnog mandata Evropskog

parlamenta.

U Deklaraciji se Crna Gora poziva da u potpunosti uskladi svoj izborni pravni okvir sa standardima EU, naročito u pogledu usklađivanja izbornog zakonodavstva, prava glasa i kandidovanja, transparentnosti, mehanizama rješavanja sporova i nadzora nad finansiranjem kampanja.

“Poziva se na povećanje nadzora nad medijskim prostorom kako bi se suzbile lažne vijesti i druge aktivnosti dezinformisanja”, kaže se u dokumentu.

U Deklaraciji se poziva i na nastavak rada skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i sprovođenje odgovarajućih preporuka OEBS/ODIHR-a.

Članovi POSP-a istakli su značaj određivanja jedinstvenog datuma za održavanje lokalnih izbora na nivou države, kako bi se poboljšala učinkovitost upravljanja, smanjile političke napetosti i ojačala stabilnost i učinkovitost lokalnih i državnih institucija, u skladu sa obavezama preuzetim u Reformskoj agendi.

Evropski i crnogorski poslanici su, kako se navodi u Deklaraciji, ohrabrili sve političke činioce u Crnoj Gori da ostanu usredsređeni na strateški cilj integracije u EU i neophodne reforme, kao i da o njima jasno informišu cjelokupno društvo u Crnoj Gori.

“Potreban je široki politički dogovor i izgradnja konsenzusa između različitih političkih partija kako bi se prevazišle unutrašnje tenzije i polarizacija, što odvraća pažnju sa cilja zatvaranja pregovaračkih poglavlja u ovom ključnom trenutku”, navodi se u Deklaraciji.

U tom dokumentu se pozdravlja i dogovor postignut u vezi sa traženjem mišljenja Venecijanske komisije o odluci o okončanju mandata sudije Ustavnog suda.

“Ohrabruje se deblokada Skupštine koja je uslijedila kako bi se obnovio fokus na evropsku integraciju i

iskoristile mogućnosti u vezi sa tim”, kaže se u dokumentu.

POSP je, kako se dodaje, ohrabrio Skupštinu da učinkovito vrši svoju nadzornu ulogu, kao i parlamentarnu većinu da pokaže veću otvorenost prema opoziciji i njenim inicijativama.

U Deklaraciji se pozdravljaju odlučni koraci koje su crnogorske vlasti preduzele u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i jasno iskazanu političku volju da se ta borba vodi kontinuirano, sveobuhvatno i bez izuzetaka.

“POSP posebno podstiče crnogorske vlasti da nastave sa sprovođenjem sveobuhvatnih i dosljednih reformi u oblasti pravosuđa, koje predstavljaju osnovnu pretpostavku za dugoročno i efikasno suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u dokumentu.

U Deklaraciji je pozdravljena dosljedna i potpuna usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije i ohrabruje Crna Gora da ojača sprovođenje restriktivnih mjera i izbjegne njihovo zaobilaženje.

U dokumentu se pozivaju vlasti Crne Gore da zaplijene imovinu sankcionisanih lica, ali i pozdravlja dijalog koji je država započela sa državama članicama EU, naročito u vezi sa zatvaranjem Poglavlja 31.

Podsjeća se na značaj dobrosusjedskih odnosa i

regionalne saradnje kao jednog od važnih elemenata procesa proširenja.

U Deklaraciji je naglašena i važnost očuvanja jasne razdvojenosti između crkve i države.

Članovi POSP-a pozvali su i na brzo usklađivanje vizne politike Crne Gore sa spiskom zemalja sa viznim režimom prema pravilima Unije, a u skladu sa završnim mjerilima za Poglavlje 24 i obavezama preuzetim u okviru Reformske agende.

POSP je pozvao vlasti Crne Gore i da obezbijede punu primjenu standarda protiv rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa preporukama međunarodnih tijela, ali i istakao da je poštovanje prava nacionalnih manjina dio pravne tekovine EU.

U Deklaraciji se Crna Gora ohrabruje i da usvoji sektorske strategije u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta vazduha i vode, zaštite biodiverziteta i klimatskih promjena, kao i da obezbijedi institucionalnu strukturu za koordinisano strateško planiranje klimatskih i ekoloških ulaganja, kako bi se unaprijedio rad na zatvaranju odgovarajućeg pregovaračkog poglavlja.

Iz Skupštine je saopšteno da će domaćin narednog sastanka POSP-a biti crnogorski parlament.

