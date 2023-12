Poslanici predložili formiranje Odbora za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta predali su u skupštinsku proceduru Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu koji bi, do kraja naredne godine, trebalo da pripremi predloge zakona i drugih akata, u cilju uspostavljanja punog povjerenja javnosti u izborni proces.

Formiranje Odbora predložili su poslanici parlamentarne većine i opozicije.

Kako se navodi u Predlogu odluke o formiranju Odbora, zadatak tog radnog tijela je sveobuhvatna reforma i izmjena izbornog zakonodavstva, koja podrazumijeva implementaciju preporuka iz izvještaja Evropske komisije o napretku i izvještaja OEBS/ODIHR misije.

Odbor bi trebalo da definiše predloge zakona o izboru odbornika i poslanika, o biračkom spisku, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Među zadacima tog skupštinskog tijela je i analiza primjene zakona o ličnoj karti, o crnogorskom državljanstvu i o političkim partijama, uz eventuainu pripremu predloga izmjena i dopuna zakona ukoliko se ispostave korisnim i neophodnim za realizaciju postavijenih ciljeva.

“Zatim jačanje svesveukupnih kapaciteta, profesionalizma i transparentnosti organa značajnih za izborne procese, ukijučujući Državnu izbornu komisiju i Agenciju za sprečavanje korupcije, čiji je cilj, imeđu ostalog, i jačanje povjerenja javnosti u njihov rad”, navodi se u Predlogu odluke.

Zatadatak Odbora je i dalje dogradnja i izmjena opštih ambijentalnih uslova za sprovođenje izbora, koja podrazumijeva definisanje predloga Kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama, definisanje rješenja o načinu održavanja lokalnih izbora u svim jedinicama lokalne samouprave u jednom danu.

Predlogom odluke o obrazovanju Odbora predviđeno je da to privremeno skupštinsko tijelo ima 14 članova, odnosno po sedam predstavnika parlamentarne većine i opozicije, sa kopredsjedavajućim načinom predsjedavanja.

“Sastav Odbora, uključujući i kopredsjednike, konstituiše se na način da svakom klubu poslanika pripada najmanje jedan član Odbora, a preostali dio proporcionaino broju poslanika u klubu”, piše u Predlogu odluke.

Izuzetno, kako se navodi, klub poslanika koji je u Odboru zastupljen sa dva ili više članova, ima pravo da drugom klubu poslanika ustupi pravo na još jednog člana u Odboru.

“Kopredsjednike i članove Odbora, na predlog radnog tijela nadležnog za izbor i imenovanja bira Skupština”, ističe se u Predlogu odluke.

U radu Odbora u statusu pridruženog člana mogu učestvovati i predstavnici nevladinog sektora (do tri člana) i akademske zajednice – Univerziteta (do dva člana), bez prava odlučivanja.

Kako se navodi u Predlogu odluke, sjednicama Odbora mogu prisustvovati i stručni saradnici u klubovima poslanika, bez prava aktivnog učešća.

“U radu Odbora, po pozivu, bez prava odlučivanja, mogu učestvovati predstavnici Vlade, ministarstava i drugih drzavnih organa, civilnog društva, međunarodnih organizacija i institucija, kao i eksperti, konsultanti, naučni i stručni radnici iz oblasti predmeta rada Odbora”, dodaje u dokumentu.

U dokumentu se ističe da Odbor odlučuje konsenzusom.

“Izuzetno, u slučaju da se princip konsenzualnog odlučivanja ne moze postići, a postoji podrška članova Odbora koja garantuje postizanje potrebne većine u plenumu, takav predlog može biti utvrđen bez obzira na nepostojanje konsenzusa”, navodi se u Predlogu odluke.

Odbor je dužan da najkasnije do 31. decembra naredne godine pripremi i podnese Skupštini na usvajanje predloge zakona i drugih akata u vezi sa ciljem i zadacima tog radnog tijela.

Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu je na dnevnom redu sjednice Skupštine koja počinje u četvrtak.

O Predlogu će se prethodno izjasniti Zakonodavni i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS