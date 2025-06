Poslanici potpisali Deklaraciju koja ih obavezuje na intenzivniju saradnju sa mladima

Podgorica, (MINA) – Grupa od 12 crnogorskih poslanika, iz svih poslaničkih klubova, potpisali su Deklaraciju o posvećenosti regionalnoj saradnji u oblasti mladih, među-kulturnom dijalogu i pomirenju, koja ih, kako je saopšteno iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori, obavezuje na intenzivniju saradnju sa mladima.

Navodi se da su se crnogorski poslanici obavezali na uspostavljanje redovnog dijaloga sa mladima i organizacijama koje rade sa njima u državi, kako bi ih podržali kao aktere u izgradnji održivog, inkluzivnog, mirnog i demokratskog društva, ali i omogućili da potrebe mladih budu adekvatno zastupljene u procesima donošenja odluka, posebno u okviru rada Parlamenta.

Iz Misije OEBS-a su rekli da je Deklaracija potpisana tokom Konferencije o mladima, miru i bezbjednosti pod nazivom “Regionalna saradnja i učešće mladih u procesu pomirenja”, koju je organizovala Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić kazao je da Agenda mladih, mira i sigurnosti nije dokument za međunarodne konferencije.

„Ako je shvatimo ozbiljno, ona je vrlo praktičan okvir koji kaže: uključite mlade u procese donošenja odluka. Slušajte ih prije nego što donesete odluke. Dajte im prostora u institucijama, ne samo na društvenim mrežama. Ne kao ukras, već kao ravnopravne partnere“, istakao je Šćekić.

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović naveo je da je Deklaracija jasan signal da je crnogorski zakonodavni dom suštinski zainteresovan da u dijalogu i radu sa mladima kreira politike u skladu sa njihovim potrebama i očekivanjima.

„Pitanje uključivanja mladih nije samo odgovornost jednog resora, već cjelokupnog sistema, pa je zato neophodna tješnja saradnja među svim akterima u društvu“, kazao je Ibrahimović, ističući važnost nastavka sinergetskog djelovanja sa međunarodnim partnerima poput RYCO-a i OEBS-a.

Šef Misije Jan Haukas naveo je da danas koriste priliku da potvrde nepokolebljivu podršku mladima i istaknu osnovno načelo – „ništa o mladima ne bi smjelo biti odlučeno bez njih“.

On je istakao da pretvaranje tog principa u praksu zahtijeva više od političkih deklaracija –inkluzivne platforme, dosljedno angažovanje i prekogranična partnerstva.

„Samo kroz blisku saradnju mladih, predstavnika vlasti, edukatora i praktičara možemo osigurati da mladi nisu konsultovani tek nakon što je odluka donesena, već da su zaista osnaženi da budu dio procesa donošenja odluka“, rekao je Haukas.

Šef RYCO lokalne kancelarije u Crnoj Gori Edin Koljenović istakao je da je ovo vrlo važan trenutak – ne samo zato što najviše zakonodavno tijelo formalno podržava Agendu Mladi za mir i bezbjednost, već zato što je tekst Deklaracije oblikovan direktno od mladih ljudi širom Crne Gore.

„Ova deklaracija nastala je kao proizvod konsultacija organizovanih sa više od 150 mladih u Crnoj Gori. Njihovi glasovi, prijedlozi i očekivanja pretočeni su u dokument koji danas dobija institucionalnu potvrdu“, kazao je Koljenović.

Jedan od panelista na konferenciji bio je specijalni predstavnik predsjedavajućeg OEBS-a za mlade, mir i bezbjednost Santeri Leinonen.

U saopštenju se navodi da su na kraju prošle godine, RYCO lokalna kancelarija i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, pokrenuli dijalog o učešću mladih u procesima donošenja odluka, prekograničnim programima razmjene mladih i implementaciji Agende za mir i bezbjednost mladih u Crnoj Gori.

„Ovo je rezultiralo Deklaracijom koju su danas potpisali 12 poslanika i poslanica, a koja je posvećena pitanjima mladih i koja će služiti kao održiv mehanizam za kontinuiranu komunikaciju između Skupštine i mladih, promovisanje vrijednosti dijaloga, regionalne saradnje i pomirenja“, kaže se u saopštenju.

