Poslanici o skidanju imuniteta i izboru sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Poslanici Skupštine, na sjednici koja počinje sjutra, razmatraće predlog Administrativnog odbora za skidanje imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ponovo će glasati za izbor jednog sudije Ustavnog suda.

Predviđena je rasprava o 12 tačaka, ali su Vlada i pojedini poslanici najavili da će tražiti dopune dnevnog reda.

Administrativni odbor je krajem prošle jednoglasno podržao zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za ukidanje imuniteta za pet poslanika radi pokretanja postupka zbog sumnje su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

SDT je zatražilo odobrenje krivičnog gonjenja za nekadašnje članove stambene komisije Vlade Predraga Boškovića, Dragicu Sekulić, Suzanu Pribilović, Ivana Brajovića i Damira Šehovića.

Državni tužilac u SDT-u Vukas Radonjić rekao je, na sjednici Odbora, da postoje osnovi sumnje da su poslanici učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

On je kazao da za period od 2016. do 2020. ne postoji plan rešavanja stambenih potreba funkcionera, iako je nadležna Komisija Vlade dužna da ga donese.

Radonjić je rekao da kredit za poboljšanje stambenih uslova može da se da u visini do 15 hiljada EUR i da se visina kredita utvrđuje nakon što stručna komisija procijeni obim radova koji taj kredit treba da zadovolji.

Kako je dodao, po dosadašnjim prikupljenim dokazima, u izviđaju ni za jednu odluku ne postoji stručna procjena Komisija za stambena pitanja u pogledu obima radova.

“Imamo 47 ljudi koji su dobili 40 hiljada EUR, desetoro koji su dobili 25 hiljada, kao i brojne koji su dobili 20 hiljada. Neko je dobio 28 hiljada, neko 35, neko 17,5 hiljada EUR”, naveo je Radonjić.

On je kazao da zaposleni, da bi dobio kredit, mora da obavlja poslove od posebnog interesa za državu i da ostvaruje izuzetne rezultate.

“U dosadašnjem toku izviđaja nijesmo našli nijedan dokaz da je od zaposlenog traženo da dostavi rezultate svoga rada i da su organi, u kojima su oni zaposleni, dostavljali bilo kakav izvještaj o kvalitetu rada tih osoba”, kazao je Radonjić.

Osumnjičeni poslanici su kazali da su sve radili prema zakonu i ocijenili da se radi o političkom procesu koji je inicirao premijer Dritan Abazović.

Poslanici će ponovo glasati o predlogu Ustavnog odbora da se za sudiju Ustavnog suda izabere Faruk Resulbegović.

Na sjednici Skupštine 22. februara Resulbegovič nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika.

Za izbor u drugom krugu potrebno je da dobije glasove tri petine poslanika.

Na dnevnom redu Skupštine su izmjene Krivičnog i zakona o igrama na sreću, gimnaziji, penzijskom i invladskom osiguranju.

Crnogorski parlament treba da potvrdi više međunarodnih sporazuma i ugovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS