Poslanici 29. maja o inicijativi za razrješenje Mandića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski poslanici raspravljaće na sjednici Skupštine 29. maja o inicijativi opozicije za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Na dnevnom redu naći će se i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav misije vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini.

Jedna od tačaka sjednice biće i predlog o produživanju roka za rad Anketnog odbora.

Sjednica je zakazana za 12 sati.

