Posebna komisija biće zadužena za izdavanje ljekarskih dozvola za dobijanje oružja

Podgorica, (MINA) – Nacrtom zakona o oružju i municiji predviđeno je da Ministarstvo zdravlja formira posebnu komisiju koja će biti isključivo nadležna za izdavanje ljekarskih uvjerenja potrebnih za dobijanje dozvole za oružje, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Oni su kazali da je u Beranama održan treći i poslednji okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o oružju i municiji, gdje su građani, predstavnici lovačkih i streljačkih društava, kao i stručna javnost imali priliku da iznesu mišljenja i sugestije na predložene izmjene.

Tim završnim skupom, kako se dodaje, zaključena je serija javnih konsultacija, koje imaju za cilj da doprinesu donošenju najkvalitetnijeg zakonskog rješenja u interesu sigurnosti građana.

Kako se dodaje, jedna od tema koja je izazvala najveću pažnju bila je predloženo povećanje starosne granice za nabavku oružja sa 18 na 25 godina, uz određene izuzetke.

„Takođe, diskutovalo se o skraćenju roka važenja oružnih listova sa deset na pet godina, što su neki učesnici ocijenili kao neophodan korak ka strožoj kontroli, dok su drugi istakli potrebu za dodatnim analizama efekata ovakve promjene“, kaže se u saopštenju.

Pored tih izmjena, kako se dodaje, poseban fokus bio je na planiranom novom modelu zdravstvenih pregleda za vlasnike oružja.

„Predviđa se da će Ministarstvo zdravlja formirati posebnu komisiju koja će biti isključivo nadležna za izdavanje ljekarskih uvjerenja potrebnih za dobijanje dozvole za oružje“, kazali su iz MUP-a.

Takav pristup, kako je istaknuto, ima za cilj uvođenje strožih i ujednačenijih medicinskih kriterijuma koji će osigurati da oružje posjeduju isključivo lica koja ispunjavaju sve zdravstvene i psihološke uslove.

Navodi se da su se učesnici osvrnuli i na pitanje centralizacije procesa odlučivanja o zahtjevima za držanje i nošenje oružja, pri čemu su iznijeti različiti stavovi o tome kako bi ovaj model mogao uticati na efikasnost izdavanja dozvola.

„Istaknuta je i potreba za jačom saradnjom između Ministarstva unutrašnjih poslova i zdravstvenog sistema, kako bi se dodatno unaprijedila kontrola posjedovanja oružja i smanjio rizik od zloupotreba“, kaže se u saopštenju.

Ispred MUP-a, članovi Radne grupe, predvođeni vršiocem dužnosti generalnog direktora za građanska stanja i lične isprav,e Draganom Dašićem, istakli su da će svi dostavljeni predlozi biti pažljivo analizirani prije finalizacije teksta zakona.

Dašić je, kako se dodaje, naglasio da je upravo otvorena i konstruktivna diskusija ključni element u donošenju regulative koja će u najvećoj mjeri odgovarati potrebama građana i doprinositi javnoj bezbjednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS