Porfirije u subotu stiže u Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije doputovaće u subotu u Podgoricu, radi obilježavanja deset godina od osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaksrenja, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP).

Kako se navodi, u subotu će biti upriličen svečani doček Porfirija i desnice Svetog Spiridona Trimitundskog Čudotvorca.

“Nakon večernjeg bogosluženja pristupiće se poklonjenju i cjelivanju moštiju Svetog Spiridona”, kaže se u saopštenju.

Iz MCP su kazali da će u nedjelju u devet sati biti služena Patrijaraška Liturgija “kojom će načalstvovati Porfirije, uz sasluženje više arhijereja Srpske crkve, kao i mitropolita Krfa, Paksona i Diapontijskih ostrva Nektarija”.

“Istog dana u 13 sati, patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije osveštaće kamen temeljac crkve Svetoga Save, kao i temelje Pravoslavne gimnazije “Sveti Sava” čija izgradnja je počela u podgoričkom naselju Stari aerodrome”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će nakon toga Porfirije posjetiti crkvu Svetog Đorđa pod Goricom.

“Svečana duhovna akademija povodom deset godina od osvećenja Sabornog hrama biće održana u 20 časova na platou ispred Sabornog hrama, a besjedu će održati arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara”, najavili su iz MCP.

