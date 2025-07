Popović podnijela prijavu protiv Živkovića

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović podnijela je policiji prijavu protiv poslanika i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića, jer joj je, kako je saopštila, uputio prijetnje.

Popović je u prijavi, u koju su Vijesti imale uvid, navela da joj je Živković, nakon završetka jučerašnje sjednice parlamenta, prijetio u Plenarnoj sali da će “imati ogroman problem”.

Prema pisanju tog lista, Živković, koji je sinoć dao izjavu u policiji u svojstvu građanina, odbacio je tvrdnje Popović i naveo da joj se obratio riječima: “Zdenka, imaćeš u budućnosti sa mnom, kad budeš vodila sjednice, veliki problem, jer ću ti shodno proceduri uvijek tražiti replike i izlaganja, a sve u skladu sa Poslovnikom Skupštine”.

Popović je u reagovanju navela da sve njene koleginice i kolege koje su u tom trenutku bile prisutne u sali, osim predstavnika DPS-a, mogu potvrditi da joj je Živković prijetio, povišenim tonom, kao i da su prijetnje izgovorene više puta.

“Da Živković govori istinu ne bi bilo razloga da skupštinsko obezbjeđenje ulazi u salu, kako bi me zaštitilo od poslanika Živkovića”, kazala je Popović.

Ona je rekla da ovo nije prvi put i da je ovo druga prijetnja koja dolazi iz Kluba poslanika DPS-a upućena lično njoj.

Kako je navela, odluku da slučaj prijavi donijela je lično i samostalno.

Popović je kazala da poslanik Demokrata Boris Bogdanović u tom trenutku nije bio u sali, niti u Podgorici i da je sa prijavom upoznat tek nakon što je formalno podnijeta.

“Poslanik Živković, polazeći od sebe samog, misli da svi postupaju po nečijim nalozima i nagovorima, što je pored prijetnji i svojevrsna uvreda za jednu ženu u poodmaklim godinama, jer prema mišljenju Živkovića očigledno nijesam sposobna da sama rasuđujem i donosim odluke”, dodala je Popović.

Ona je kazala da ne iznenađuju pokušaji zamjene teza, prijetnje i širenje neistina od Živkovića.

“Na to smo od DPS-a navikli”, navela je Popović.

Ona je rekla da, za razliku od njih, ne vodi politiku prijetnji i primitivne komunikacije.

“I upravo zato sve ćemo rasvijetliti u institucionalnom postupku koji slijedi. Bez straha, bez kalkulacija i bez potrebe da se ikome pravdam, osim zakonu”, kazala je Popović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS