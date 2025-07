Popović: Najnovije ubistvo potvrda da je bezbjednosni sektor u rasulu

Podgorica, (MINA) – Poslednje ubistvo u Podgorici, koje, prema dostupnim informacijama, predstavlja dio obračuna kriminalnih klanova, potvrda je da je bezbjednosni sektor u rasulu, ocijenila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Sonja Popović.

Ona je kazala da se rasulo koje vlada u sektoru bezbjednosti, a na koje DPS upozorava pet godina, ogleda u haosu, kojem se bez prestanka svjedoči na crnogorskim ulicama.

“Jučerašnje ubistvo usred bijela dana u Podgorici, koje, prema dostupnim informacijama, predstavlja dio obračuna kriminalnih klanova je, nažalost, još jedna potvrda ispravnosti tog stave”, navela je Popović u saopštenju.

Ona je podsjetila na više slučajeva ubistava i pokušaja ubistava u protekle tri godine, uglavnom u Podgorici, Cetinju i Bijelom Polju.

Popović je navela da je, u aprilu, sinovac predsjednika parlamenta Andrije Mandića, iz skupštinskog automobila, koje je neovlašćeno koristio, pucao i ranio dvije osobe, pri čemu je, kako je rekla, vladajuća struktura pokušala da zataška cjelokupni događaj.

“Usljed svega navedenog, nije za čuđenje to što se u ovoj državi niko ne osjeća sigurno, jer ova Vlada od novembra 2023. godine do danas pokazuje da je nesposobna da izađe na kraj sa bezbjednosnim izazovima, koji dominantno uključuju kriminalne obračune”, rekla je Popović.

Prema njenim riječima, jasno je da je bezbjednosni sektor u Crnoj Gori “šupalj”.

“Jer iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan rukovodioci u istom demonstriraju neznanje, nesposobnost i nemoć u rješavanju bezbjednosne situacije u zemlji koja je katastrofalna, zbog koje su građani uplašeni za svoju bezbjednost i sigurnost”, dodala je Popović.

Ona je istakla da je, nakon svega, vrijeme za političku odgovornost onih koji upravljaju sistemom bezbjednosti.

“U suprotnom, ponovo će pokazati da su im fotelje važnije od života građana”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS