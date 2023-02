Popis stanovništva u prvoj polovini novembra

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori biće realizovan u periodu od 1. do 15.novembra ove godine.

To je nezvanično potvrđeno Portalu Radio Televizije Nikšić iz Vlade.

Odluka o terminu popisa usvojena je na sjednici Komisije za ekonomska pitanja i najvjerovatnije će sjutra zvanično biti potvrđena na sjednici Vlade.

Uprava za statistiku nadležna je da pripremi organizaciju i sprovođenje popisa.

