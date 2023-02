Popa: Sazvati plenarnu sjednicu u najskorijem terminu

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa pozdravila je odluku Ustavnog odbora da predloži listu od četiri kandidata za sudije Ustavnog suda i pozvala Skupštinu da što prije sazove plenarnu sjednicu, kako bi ta procedura bila okončana.

Ustavni odbor predložio je danas Snežanu Armenko, Draganu Đuranović, Faruka Resulbegovića i Momirku Tešić za sudije Ustavnog suda.

“Pozdravljamo odluku Ustavnog odbora da predloži listu od četiri kandidata za sudije Ustavnog suda, i pozivamo Skupštinu Crne Gore da sazove plenarnu sjednicu u najskorijem mogućem terminu, u cilju hitnog okončanja procedure izbora sudija Ustavnog suda”, navela je Popa na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da je potpuno funkcionalan Ustavni sud ključan kako bi se osigurao pristup pravdi i poštovanje temeljnih prava svih građana.

Kako je poručila, radi napretka u pristupanju EU, svi politički akteri moraju podržati stabilnost i funkcionalnost demokratskih instituticja i pravilno funkcionisanje vladavine prava.

