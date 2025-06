Pooštrene kontrole plovila na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pomorstva svakodnevno će, tokom ljeta, kontrolisati plovila na moru i Skadarskom jezeru kako bi se unaprijedila sigurnost vodnog saobraćaja u državi, najavio je resorni ministar Filip Radulović i poručio da za prekršioce zakona neće biti tolerancije.

On je danas sa inspektorima obišao Skadarsko jezero, a tokom prvog dana pojačanih kontrola, kako je saopšteno iz Ministarstva, uočeno je niz prekršaja za koje su izrečene novčane kazne.

Radulović je tokom obilaska terena najavio da za prekršioce zakona neće biti tolerancije.

“Već sada mogu najaviti svakodnevne i pojačane kontrole do kraja ljeta, kako na moru tako i na Skadarskom jezeru. Nema poštede za prestupnike. Moramo uvesti red i poštovanje pravila plovidbe”, rekao je Radulović.

Kako je naveo, tokom današnje kontrole na Skadarskom jezeru registrovan je niz nepravilnosti.

“Od ukupnog broja kontrolisanih plovila kod njih 70 odsto su utvrđene nepravilnosti. Svi koji nijesu poštovali pravila i propise su kažnjeni”, kazao je Radulović.

Radulović je rekao da očekuje povećanu frekvenciju vodnog saobraćaja tokom sezone zbog čega će biti potreban svakodnevni nadzor i mjere opreza.

“Ove sezone na raspolaganju ćemo imati šest patrolnih ekipa koje će kontrolisati cijelu obalu ali i Skadarsko jezero. Takođe, kontrole ćemo sprovoditi dronom što će nam dodatno pomoći da identifikujemo sve one koji krše pravila plovidbe”, rekao je Radulović.

On je apelovao na sve učesnike u saobraćaju na vodi da se odgovorno ponašaju i poštuju zakonske propise, kako bi i gostima i sebi obezbijedili sigurnu i ugodnu plovidbu.

Današnjoj kontroli na Skadarskom jezeru prisustvovali su i pripadnici Uprave policije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

