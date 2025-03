Poništavanjem konkursa opstruiše se primjena medijskih zakona

Podgorica, (MINA) – Poništavanje konkursa za izbor članova Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU) po drugi put djeluje kao opstrukcija primjene medijskih zakona, koji su bili potrebni za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju (MSS).

Iz MSS su apelovali na Vladu da, kako su naveli, podsjeti Skupštinu da dosljedna implementacija medijskih zakona, koji su bili uslov za dobijanje IBAR-a u junu prošle godine, ostaje obaveza države na putu evropskih integracija.

Izvršni sekretar MSS Ranko Vujović kazao je da Crna Gora nije u obavezi da samo formalno usvoji evropske zakone, već mora da omogući i njihovu nesmetanu primjenu.

„U ovom kontekstu, poništavanje konkursa za izbor članova Savjeta AMU po drugi put čini se kao direktna opstrukcija primjene IBAR zakona i usporavanje našeg evropskog puta“, ocijenio je Vujović.

On je rekao da odbacivanje dvije prijave kandidata za članove Savjeta AMU na posljednjem konkursu, zbog navodne formalne neispravnosti, djeluje kao iskonstruisan razlog kako bi se i taj konkurs poništio.

„Sve čemu smo svjedočili u prethodna dva neuspješna konkursa moglo bi da upućuje na to da je razlog za poništavanje bio taj što prijavljeni nijesu bili bliski nikom iz vladajuće većine“, kazao je Vujović.

On je podsjetio da je suština zakonskih odrednica za izbor članova Savjeta bila upravo u tome da spriječi političku kontrolu kandidata za članstvo u Savjetu Agencije.

Vujović je rekao da zabrinjava i to što se kasni i sa pozivom za izbor članova Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTCG), kojima mandati ističu u junu.

On je dodao da najave da bi moglo da dođe do izmjena zakona o AVM uslugama i zakona o RTCG-u, u dijelu koji se odnosi na procedure za izbor članova savjeta u obje institucije, budi sumnje da vladajuća većina nije zadovoljna postojećim medijskim zakonima koji su dobili zelene svjetlo Evropske unije prošle godine.

„Zbog svega navedenog podsjećamo nadležne da je nezavisnost regulatora medija i javnog medijskog servisa uslov bez kojega se neće moći završiti proces evropskih integracija“, naveo je Vujović.

