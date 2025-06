Politike u borbi protiv upotrebe droga da budu zasnovane na razumijevanju

Podgorica, (MINA) – Efikasne politike u borbi protiv upotrebe droga moraju biti zasnovane na naučnim istraživanjima, poštovanju ljudskih prava, saosjećanju, kao i razumijevanju šireg društvenog, ekonomskog i zdravstvenog konteksta, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su, povodom Svjetskog dana borbe protiv upotrebe droga i nezakonitog prometa drogama, kazali da se taj dan obilježava svake godine 26. juna, s ciljem podizanja svijesti o ozbiljnom problemu koji ilegalne droge predstavljaju za pojedince i društvo u cjelini.

“Ovaj dan je prilika da se skrene pažnja javnosti na sve prisutniji izazov upotrebe psihoaktivnih supstanci, ali i na potrebu zajedničkog i odlučnog djelovanja svih aktera, na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, kako bismo zajedno gradili društvo bez droga“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naveli da Ujedinjene nacije ovogodišnjom temom naglašavaju važnost prekidanja začaranog kruga zavisnosti i stvaranja okruženja u kojem će podrška biti dostupna svakome ko se suočava sa problemima povezanim sa upotrebom droga, bez obzira na godine, pol, ekonomski ili socijalni status.

Cilj je, kako su rekli, da se društvo osnaži u borbi protiv stigmatizacije osoba koje se bore sa zavisnošću, promovišući pristup zasnovan na saosjećanju i naučno dokazanim metodama.

„Važno je da razumijemo da osobe sa zavisnošću nerijetko doživljavaju dvostruku stigmu, kako zbog same zavisnosti, tako i zbog povećanog rizika od razvoja mentalnih problema“, naveli su iz IJZ.

Oni su kazali da prava, dostojanstvo i poštovanje osoba koje se bore sa mentalnim poremećajima, uključujući i zavisnosti, nijesu pitanje saosjećanja ili tolerancije, već osnovna ljudska prava.

Iz IJZ su rekli da ovogodišnja kampanja ističe da efikasne politike u borbi protiv upotrebe droga moraju biti zasnovane na naučnim istraživanjima, poštovanju ljudskih prava, saosjećanju, kao i razumijevanju šireg društvenog, ekonomskog i zdravstvenog konteksta.

„Obilježavanjem ovog dana ukazujemo na štetne posljedice upotrebe droga i njihovu povezanost sa kriminalom, promovišemo zdrave stilove života i ističemo značaj zajedničkog djelovanja različitih institucija i organizacija u prevenciji i suzbijanju zloupotrebe droga“, rekli su iz IJZ.

Oni su naveli da ovaj dan poziva na ulaganje u preventivne mjere, kroz obrazovanje, jačanje zdravstvene zaštite, pravedan pravosudni sistem i pružanje alternativnih izvora prihoda – kao temelje dugoročne otpornosti zajednice i podrške osobama koje se bore sa zavisnošću.

„Zajedničkim naporima, vođeni principima nauke, saosjećanja i solidarnosti, možemo da doprinesemo stvaranju društva u kojem će svaki pojedinac imati priliku da ostvari puni potencijal i vodi zdrav i ispunjen život“, kaže se u saopštenju IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su pozvali zdravstvene i prosvjetne radnike, zakonodavce, poslodavce, medije i građane da se uključe u razbijanje stigme, širenje tačnih i provjerenih informacija i izgradnju sistema koji ne isključuje, već osnažuje.

