Zogović: Zamjena teza da dijalog o promjeni Ustava izaziva podjele

Podgorica, (MINA) – Narativ da je dijalog o srpskom jeziku i dvojnom drževljanstvu tema koja izaziva podjele u društvu, klasična je zamjena teza, sa jasnim elementima društvene neodgovornosti, ocijenio je potpredsjednik Demokratske narodne partije Milun Zogović.

On je rekao da takvo pojednostavljivanje ima za cilj očuvanje rigidnih diskriminatorskih tekovina prema najbrojnijoj jezičkoj zajednici koje su na i dalje na snazi.

“Da ne govorimo o logičkoj neodrživosti pristupa da je dijalog o otklanjanju diskriminacije koja narušava osnovna ljudska prava i ljudsko dostojanstvo najbrojnije jezičke i po rezultatima popisa druge po brojnosti nacionalne zajednice, pitanje koje dijeli“, kazao je Zogović, koji je i potpredsjednika Vlade Crne Gore.

On je doda da je pristup nametanja neophodnosti očuvanja važeće i aktuelne diskriminacije lišen svih elemenata dobronamjernosti, a da to neophodno prati i nedostatak društvene i državničke odgovornosti.

Prema Zogovićevim riječima, gdje postoji dobra namjera i društvena odgovornost ne postoji dilema da li prednost treba dati dijalogu ili diskriminaciji.

“Još od vremena Sofista a i prije njih, dijalog je uspostavljen kao najbolji i najnapredniji instrument za iznalaženje rešenja i raspravljanje problema”, naveo je Zogović.

On je rekao da se sva važna i velika pitanja, još od tog vremena ipak na kraju moraju rešavati dijalogom.

“Ne želim da vjerujem da je nivo crnogorske političke i društvene fantastičnosti dosegao do neslućenih visina gdje konceptualno diskriminacija dobija primat u odnosu na dijalog”, kazao je Zogović.

Prema njegivim riječima, ako je istrajavanje na diskriminaciji dominantan pristup, jasno je da nema mjesta dijalogu kao najprirodnijem instrumentu za traženje i iznalaženje rešenja.

“Da ne govorimo o ataku na zdravu logiku gdje se otvaranje širokog društvenog dijaloga o otklanjanju diskriminacije i potreba uvažavanja rezultata popisa stanovništva želi medijskim falsifikatom prestaviti kao tabu tema koja izaziva podjele”, dodao je Zogović.

On je rekao da su podjele davno izazvane pogubnom politikom bivšeg režima koja je napravila ustavni genocid nad srpskim jezikom.

Zogović je istakao da, kada je srpskim jezikom govorilo 64,5 odsto građana Crne Gore, taj jezik donosioci Ustava nijesu prepoznali kao službeni.

“Istrajavnje na takvom pristupu je zapravo istrajavanje na konceptu podjela dok je potreba otvaranja dijaloga način da se kroz uvažavanje realnosti podjele prevazidju”, kazao je Zogović.

On je dodao da je apsurdno objašnjavati prednosti koje ima dijalog u odnosu na važeću diskriminaciju čije su direktne posledice podjele društva.

“Zato pozivam sve političke i društvene aktere da politički rat objave diskriminaciji, a ne nikako dijalogu kako je to kod mnogih sada slučaj”, naveo je Zogović.

On je rekao da je neophodno da protivnici dijaloga i zagovornici očuvanja diskriminatornog koncepta prema polovini stanovništva ove zemlje odgovore na pitanje u kojoj to državi Evropske unije (EU) većinski jezik nije službeni.

On smatra da kao buduća članica EU Crna Gora mora poštovati evropske demokratske vrijednosti i standarde.

Zogović je naveo da se EU temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva i prava, slobode, demokratije i ravnopravnosti.

On je kazao da je osnovna intencija EU da ne smije biti diskriminacije kada su u pitanju osnovna ljudska prava i slobode, da i da je to upravo i dodatni razlog da crnogorsko društvo iznađe snage da kroz dijalog dodje do rješenja koja će otkloniti aktuelnu diskriminaciju.

“Time ćemo kao društvo potvrditi da zaista vjerujemo u proklamovane vrijednosti a ne da ih samo pominjemo deklarativno kako je u prošlosti bio slučaj. Upravo će odnos prema najbrojnijoj jezičkoj zajednici biti najbolje mjerilo koliko zaista vjerujemo u demokratske tekovine kojima težimo”, zaključio je Zogović.

