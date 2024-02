Podgorica, (MINA) – Zločin u Šahovićima zaslužuje da bude okarakterisan na pravedan način, poručio je član Predsjedništva Socijaldemokrata (SD) Nihad Canović, navodeći da vjeruje da će poslanici u Skupštini postići konsenzus o sadržaju rezulucije kojom se osuđuje taj događaj.

Canović je to kazao povodom najave Odbora za obilježavanje stogodišnjice genocida u Šahovićima kojom se predlaže Skupštini da usvoji rezoluciju kojom će osuditi taj zločin.

“U duhu suživota i istinskog suočavanja sa zločinačkim i svirepim dešavanjima iz prošlosti, koji predstavljaju užasan trag vremena u kom se ćutalo na nepravdu, nasilje i stradanje nevinih ljudi, vjerujem da će se u Skupštini Crne Gore postići konsenzus o sadržaju Rezolucije”, saopštio je Canović.

On je dodao da bi se time jasno odredili prema zločinu u Šahovićima, u kom je, kako je naveo, u mirnodopskim uslovima stradalo nenaoružano bošnjačko stanovništvo.

On je naglasio da taj događaj zaslužuje da bude okarakterisan na pravedan način.“A žrtve i njihove porodice da, nakon jednog vijeka, ovaj okrutni čin bude tretiran na adekvatan način”, rekao je Canović.

On je kazao da zločin u Šahovićima predstavlja mrlju u istoriji, poraz ljudskosti i tišinu istinoljublja.

“Nevino stradali, mučeni i protjerani sa svojih ognjišta zaslužuju spomen i trajno čuvanje od zaborava”, poručio je Canović.

