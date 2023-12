Živković: Zajedno do boljeg života

Podgorica, (MIAN) – Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković rekao je da vjeruje da će naredna godina biti srećnija i stabilnija, da će sve političke razlike biti prevaziđene u korist države i građana.

Živković je čestitao Novu godinu građanima i građankama Crne Gore, uz želju da se do boljeg života dođe zajedničkim radom.

“U još jednoj godini za nama možemo sabrati razna iskustva koja smo zajedno prošli, i u politici i u svakodnevnim rješavanjima briga i sustizanju obaveza. Svi želimo da živimo bolje, kvalitetnije i lagodnije. To ćemo postići samo ako radimo zajedno, ako radimo više i organizovanije”, poručio je Živković u novogodišnjoj čestitki.

On je građankama i građanima poželio da se politika bavi više njima umjesto oni njome, i da im u tom bavljenju dobrobit bude pristupačnija.

“Želim vam i da ostvarite sve važne poslovne i lične ciljeve, uz želje za dobrim zdravljem i prosperitetom na svakom polju. Iskreno vjerujem da će naredna godina biti srećnija i stabilnija, da će se sve političke razlike prevazići u korist naše države i svih njenih građana”, rekao je Živković.

Živković je obećao da će se DPS kao politička partija zalagati za ostvarenje svih ciljeva koje su sa građankama i građanima zajednički postavili, i da će zahvaljujući upravo njima vratiti povjerenje koje zaslužuje državotvorna i najbrojnija politička organizacija u Crnoj Gori.

