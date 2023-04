Živković: Treba nam širok i jak građanski blok

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) o načinu nastupa na vanrednim parlamentarnim izborima razgovara unutar stranke, ali i sa tradicionalnim partnerima, kazao je vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković, navodeći da je Crnoj Gori potreban širok i jak građanski blok.

On u intervjuu agenciji MINA nije mogao da precizira da li će DPS na predstojeće izbore izaći samostalno ili u koaliciji.

Živković je kazao da su o formi nastupa na predstojećim parlamentarnim izborima razgovarali unutar partije, ali i da razgovaraju sa tradicionalnim koalicionim partnerima, sa kojima su održali veoma dobre odnose i nakon promjene vlasti.

„Razgovaramo o modelu nastupa, šta to može najbolje animirati građane Crne Gore koji poštuju vrijednosti za koje se zalažemo da izađu na izbore. Finalni sud o tome kakva će biti forma nastupa zavisi od stavova naših političkih subjekata, to jeste zajedničke procjene i stavova partijskih organa“, rekao je Živković.

On smatra da Crnoj Gori treba širok i jak građanski front koji će, kako je rekao, spriječiti dalje urušavanje institucija i sve izazove pred kojim se država nalazi, „a koji su nastali kao produkt rada politika nakon 30. avgusta“.

„Ne prejudiciram kakva će biti forma koalicionog nastup, ali nam je potrebna građanska snaga države koja je bila u službi odbrane nacionalnih interesa nakon 30. avgusta. Vjerujem da će ovo biti okosnica i snaga koja će moći da okupi druge političke subjekte oko sebe i u narednom periodu vrši vlast“, istakao je Živković.

On je kazao da će odluku o nastupu donijeti vrlo brzo, s obzirom na to da je rok za predaju izbornih lista 16. maj.

„Ne smijemo čekati. Zbog ozbiljnosti i odgovornosti prema javnosti moramo što prije objelodaniti kakva će biti forma nastupa na izborima i predstaviti našu ponudu građanima“, dodao je Živković.

On je kazao da DPS ima široku kadrovsku bazu ljudi koji su dokazani u strukama i koji su spremni da stave svoj potencijal za unapređenje javnih politika u Crnoj Gori i istakao da će na predstojećim izborima imati inoviranu ponudu.

„Siguran sam da će ta inovirana ponuda biti kvalitet više na političkom tržištu Crne Gore, koja će obezbijediti da građani koji vjeruju u naše programske ciljeve izađu na izbore i daju nam povjerenje“, rekao je Živković.

On je kazao da će program, koji će biti ponuđen građanima, prevashodno biti baziran na evropskim integracijama.

„Bavićemo se sektorskim politikama -pitanjima zdravstva, obrazovanja, položaja studenata, penzionera i ukupnim životnim standardom građana. Mislim da tu imamo šta da ponudimo. Imamo dobru institucionalnu memoriju, naučili smo se na nekim našim greškama“, naveo je Živković.

On je kazao da se Crna Gora nalazi pred ozbiljnim finansijskim izazovima i da je moguć kolaps javnih finansija.

„Moraćemo da radimo na tome da oživimo ekonomiju. Moramo privući insvestitore. Vidjeti koja su to rješenja koja će obezbijediti da investitori ponovo ulažu u Crnu Goru, da time kreiramo novu ekonomsku vrijednost i na bazi takvog programa izaći ćemo pred građane Crne Gore“, naveo je Živković.

Živković je, govoreći o situaciji u kojoj DPS dočekuje ove izbore, kazao da je ta partija na prethodnim parlametarnim izborima osvojila preko 35 odsto podrške biračke javnosti, ali da je u međuvremenu održan niz izbornih ciklusa čiji rezultati nijesu bili najpovoljniji.

„Nijesmo uspjeli da pobijedimo na predsjedničkim izborima, jedan dio lokalnih samouprava smo izgubili, između ostalih i Podgoricu. To nijesu povoljne okolnosti i pred tim ne možemo, niti smijemo zatvarati oči. To je poruka biračke javnosti koju ćemo svakako razumjeti i pripremiti kvalitetnu ponudu na narednim parlamentarnim izborima“, istakao je on.

Živković je kazao da su u kontinuitetu, nakon završenih prošlih parlamentarnih izbora, imali iznad 30 odsto podrške građana, ali da će vidjeti da li će se predsjednički izbori odraziti na birački rejting.

„Vjerujem da DPS ima veoma stabilno biračko tijelo, koje podržava ono što su vrijednosti državotvorne stranke i ne sumnjam da ćemo imati veoma respektabilan rezultat koji će nas držati na visokom nivou političke relevantnosti u narednom periodu“, istakao je Živković.

Na pitanje da li još nekog, osim Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije, Bošnjačke stranke, Liberalne i manjinskih partija,prepoznajekao potencijalnog koalicionog partnera, Živković je rekao da su to tradicionalni partneri i da su te partije okosnica građanske Crne Gore koja se bori za evropske vrijednosti.

„Ponosan sam što smo uspjeli da nakon izbora zadržimo opozicino jedinstvo i zahvaljujući tih 40 poslanika nijesmo morali da čekamo predugo, nego posle tri godine od promjene vlasti imao raspisane vanredne izbore“, naveo je Živković.

On je naglasio da su uvijek sarađivali na bazi vrijednosti.

Živković je kazao da žele društvo građana jednako za sve, društvo svih vjera i nacija, te da će se naredne četiri godine intenzivno baviti ekonomskim problemima, životnim standardom i bazirati na pitanje evropskih integracija.

„To su vrijednosti za koje se borimo i od kojih nijesmo ni odstupili. Isključivo vrijednosne koalicije mogu dugoročno da opstanu i na njima se može formirati stabilna politička većina“, poručio je Živković.

Upitan da li kao koalicionog partnera vidi Pokret Evropa sad, Živković je rekao da je to novi politički, vanparlamentarni subjekt i da još ne može da procijeni kakvi su njihovi ciljevi.

„Njihov kandidat je pobijedio na predsjedničkim izborima, ali je imao jedne izjave prije, a druge nakon izbora. Da bi nešto konkretno komentarisali oko saradnje, morali bi smo da vidimo šta su njihovi programski ciljevi, kojim vrijednostima teže. Jer vidimo da lutaju sa stavovima, da postoje dijametralni stavovi i u liderstvu partije“, rekao je Živković.

On je, na pitanje da li isključuje saradnju sa Demokratskim frontom (DF), kazao da se DPS i taj politički savez zalažu za različite vrijednosti.

DF se, kako je naveo Živković, zalagao da Crna Gora ne postane samostalna država, da ne postane članica NATO saveza, za negrađansku državu i da se potpuno promijene simboli Crne Gore koji su utvrđeni Ustavom.

„Da li bi trebalo da razgovaramo o nekim važnim temama koje opterećuju crnogorsko društvo – apsolutno da. Da radimo za neko opšte dobro nije problem, ali kada je riječ o postizbornoj koaliciji, već sam rekao da neprincipijelne koalicije, koje nijesu zasnovane na vrijednostima, ne mogu biti dugog vijeka i ne mogu ništa donijeti dobro Crnoj Gori“, rekao je Živković.

Na pitanje da li očekuje da će povlačenje Đukanovića sa mjesta lidera DPS-a povećati koalicioni potencijal stranke, Živković je istakao da se DPS ne utrkuje da bude vlast.

„Bili smo vlast 30 godina. Nama vlast ne treba da bi nešto novo naučili iz te vlasti jer znamo koji je to nivo odgovornosti kada vam je građani povjere. Mi smo stranka koja javnosti saopštava ono što je realnost, nemamo potrebe da se dodvoravamo bilo kom dijelu biračke javnosti“, naveo je Živković.

Kako je rekao, politika nije sredstvo manipulacije, kako je danas shvataju neki na političkoj sceni.

„Svakako smo raspoloženi da sarađujemo ako neko želi da poštuje vrijednosti koje sam naveo. Crna Gora treba da bude buduća članica EU. Čuli smo i od novosnovane partije i lidera priča se o alternativama evropskom procesu. Unosi se određeni skepticizam prema putu EU. Ne bi me začudilo da se sjutra kaže kako Evropa neće Crnu Goru i da treba traćiti neke druge alterntive“, naveo je Živković.

On je poručio da bi prioritet svake buduće trebalo da bude put Crne Gore u EU.

„Zato vjerujem da se na bazi tih vrijednosti može kreirati nekabuduća vlada ukoliko se želi dobro ovoj državi. Ako ne želi, nego se misli sarađivati samo zbog privilegija, funcija i uskostranačkih interesa, onda ćemo imati reprizu onoga što se dešavalo posle 30. avgusta“, ocijenioje Živković.

On je kazao da vjeruje da će izbori biti održani 11. juna, bez obzira na želje politika koje su zastupljene u izvršnoj vlasti, a koje su, kako je rekao, ispod cenzusa.

„Postignut je opšti društveni konsenzus. Čujemo izjave i od naši političkih oponenata u parlamentu, kao i od onih koji imaju vanparlamentarni status, da izbori moraju biti održani. To upućuje da će građani ići na birališta, da procijene kako su politički subjekti radili i kome će ukazati povjerenje”, rekao je Živković.

On je kazao da razumije one u izvršnoj vlasti koji pokušavaju „da kupe još koji dan ili sedmicu kako bi upravljali državnim resursima“.

„Razumio bih da im ta vlast donosi neki benefit ili rezultat, ali po istraživanjima vidimo da ne mogu preći cenzus. Dobro bi bilo da ti subjekti ispitaju političku snagu samostalnim nastupom, kad se već hvale određenim rezultatima“, rekao je Živković.

