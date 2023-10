Živković: Sistemsko uništavanje institucionalnog i nacionalnog bića države

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori svjedoči se sistemskom uništavanju institucionalnog i sve više nacionalnog bića države, kazao je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Danijel Živković i pozvao građane na protest koji će sjutra biti održan ispred Skupštine.

Sjutra će ispred zgrade crnogorske Skupštine biti održan protest koji organizuje dio opozicionih partija i nevladinih organizacija.

“Poštovani građani, svjedočimo sistemskom uništavanju institucionalnog i sve više nacionalnog bića Crne Gore”, napisao je Živković na društvenoj mreži X.

On je naveo da je u takvoj atmosferi protest obaveza.

“Zato, Na okup, zbog građanske, antifašističke, evropske Crne Gore! Vidimo se sjutra u 18 sati”, poručio je Živković.

