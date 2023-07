Živković: Ruska agresija prijetnja evropskom bezbjednosnom i vrijednosnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Ruska agresija na Ukrajinu predstavlja najgrublje kršenje međunarodnog prava i prijetnju evropskom bezbjednosnom i vrijednosnom sistemu, kazao je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković se danas sastao sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori Olehom Herasimenkom, sa kojim je razgovarao o aktuelnom međunarodnom kontekstu i regionalnim pitanjima, kao i dinamici unutrašnjih procesa u Crnoj Gori.

„Živković je, izražavajući žaljenje zbog situacije u Ukrajini, osudio agresiju Rusije za koju je rekao da predstavlja najgrublje kršenje međunarodnog prava i ocjenio da to ujedno predstavlja prijetnju evropskom bezbjednosnom i vrijednosnom sistemu“, navodi se u saopštenju.

Živković je podsjetio na izazove sa kojima se Crna Gora suočavala u prethodnom periodu, a koji se prije svega tiču nacionalističkih nasrtaja i ugrožavanje državnih interesa.

On je dodao da je DPS imala ključnu ulogu kada je u pitanju prevazilaženje takvih izazova, boreći se da zaštiti vrijednosti savremene Crne Gore.

“Građani Crne Gore su prepoznali ulogu konstruktivnog političkog subjekta kojem je fokus odbrana i dalja realizacija državnih interesa Crne Gore, što potvrđuje njihova podrška i činjenica da je DPS nakon parlamentarnih izbora zadržala stabilnu podršku biračke javnosti“, rekao je Živković.

Herasimenko je pozdravio napore DPS-a u istrajavanju na evropskom putu Crne Gore.

On je dodao da očekuje da je Evropa zajednička budućnost i Crne Gore i Ukrajine.

Herasimenko je, kako se navodi, Živkovića upoznao sa dramatičnim događajima koji pogađaju Ukrajinu.

„On je istakao da je značajan doprinos Crne Gore, koja je Ukrajini pružila materijalnu, političku i vojno-tehničku pomoć, čime je pokazala da ostaje pouzdan i trajan partner Ukrajine u njenoj pravednoj borbi i odbrani slobode“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS