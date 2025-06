Živković: Rast podrške politici DPS-a se mora nastaviti

Podgorica, (MINA) – Rezultati ostvareni u prethodnoj godini upućuju na rast podrške politici Demokratske partije socijalista (DPS), a taj trend mora biti nastavljen u narednim godinama, kazao je lider te stranke Danijel Živković.

Živković je, na prijemu povodom 34. Dana partije, rekao da su u prethodnih godinu održani izbori u osam opština na kojima je pravo glasa imalo oko 300 hiljada građana.

„To pravo je iskoristilo njih 176 hiljada, a DPS je ostvario rezultat od 49.547 glasova, odnosno 28,08 odsto“, naveo je Živković.

Kako je kazao, ti rezultati korespondiraju i sa onim što su redovna istraživanja javnog mnjenja koje rade i koja pokazuju da je rejting DPS-a danas pet procenata veći samostalno nego na izborima prije dvije godine kada sz nastupili u koaliciji sa Socijaldemokratama, Liberalnom partijom i Demokratskom Unijom Albanaca.

„Ipak, vjerujem da ovaj rezultat u narednom periodu – sve do Parlamentarnih izbora kad god oni bili, moramo učini još jačim kako bi snažili podršku onoj politici koja je danas jedini garant odbrane onih vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora“, rekao je Živković.

Živković je, kako se navodi, osvrnuo na rezultate jubilarnog desetog Kongresa koji je održan u februaru, ističući da moraju nastaviti da rade predano, jer je najveća snaga DPS-a u ljudima koje imaju na svim nivoima – od članova mjesnih odbora pa do Predsjedništva stranke.

On je rekao da će se posebno pozabaviti dijelom za strateško komuniciranje i analitiku u narednom periodu.

„A već sada najavljujem da ćemo od jeseni krenuti sa kampanjom od vrata do vrata tokom koje ćemo obići svaku kuću i svako domaćinstvo u Crnoj Gori. Ovo su obaveze koje nas čekaju kako bi nastavili da snažimo našu politiku i kako bi bili što jači stub odbrane države od pokušaja sveopšte fašizacije kojoj prisustvujemo i naleta nacionalizma“, rekao je Živković.

On je istakao da su korišteni svi mehanizmi kako bi se DPS marginalizovao, ali da ništa od toga nije dalo očekivane rezultate.

„Pokušali su na sve načine da unište našu politiku i našu stranku. Radio je to prevashodno Beograd kroz Srpsku pravoslavnu ckrvu, medijsku zajednicu, obavještajno-bezbjednosni aparat i do sada nijednog momenta nijesu uspjeli da pokolebaju nikoga unutar naše partije da se povuče sa prve linije odbrane državnih interesa“, rekao je Živković.

On je poručio da zato nema podjele na mlade i stare, na nove i nekadašnje jer su svi zajedno, u istom frontu, posvećeni jačanju povjerenja biračke javnosti u DPS.

„I zato, ako se danas nalazimo na 28 posto podrške onda dajmo da do narednih parlamentarnih izbora, kad god oni budu, uradimo sve što je do nas da na narednim izborima napravimo takvu prednost da ovu i ovakvu vlast pošaljemo u opoziciju jer je to jedini lijek za ovu katastrofu koju Crna Gora proživljava“, rekao je Živković.

On je dodao da je uvjeren u tu ideju i cilj i da nema nikakve dileme da će DPS i prije nego što i sami misle postati nosilac društveno-političke odgovornosti.

