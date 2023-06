Živković: Pobjeda važna kako bi formirali stabilnu, evropsku Vladu

Podgorica, (MINA) – Pobjeda koalicije Zajedno na parlamentarnim izborima presudno je važna kako bi bila formirana stabilna, evropska i reformska Vlada koja će Crnu Goru pokrenuti sa mrtve tačke i vratiti je na pravi put, smatra nosilac liste te koalicije Danijel Živković.

On je na konvenciji u Bijelom Polju poručio da vjeruje da će mudri Bijelopoljci odlučiti pametno, kako su to radili decenijama.

“I da već 12. juna, krenemo u novu etapu razvoja Crne Gore, novu etapu razvoja Bijelog Polja. Da privedemo posao kraju i iz Crne Gore, članice Evropske unije (EU), za četiri godine podnesemo izveštaj o tome šta smo vam obećali, a šta smo uradili”, dodao je Živković.

On je kazao da listu koalicije Zajedno čine ljudi koji su ozbiljni, odgovorni i koji nemaju drugu domovinu.

“Pobjeda na predstojećim izborima presudno je važna kako bismo formirali stabilnu, evropsku i reformsku Vladu koja će Crnu Goru pokrenuti sa mrtve tačke i vratiti je na pravi put”, rekao je Živković.

On je zahvalio Bjelopoljcima na toploj i srdačnoj dobrodošlici na koju su, kako je kazao, partije konstituenti liste Zajedno navikle.

Kandidat za poslanika Abaz Dizdarević istakao je da je Bijelo Polje grad interkulturne saradnje i grad dijaloga u kome se njeguje zajednički život.

“Vidjeli smo šta su posljednje tri godine donijele. Govorimo o buđenju nacionalizama koje, u naletu nekih ružnih vjetrova koji stižu sa ratom zahvaćenih područja, nije izbjeglo ni Crnu Goru”, rekao je Dizdarević i dodao da se Bijelo Polje uvijek znalo odbraniti od takvih poduhvata i namjera.

Poslanički kandidat Elvir Zvrko ukazao je da su izostale jasne osude nedavnih dešavanja u Pljevljima, kao i na činjenicu da se prvi put u Podgorici doživjelo da se čuju povici koji aludiraju na genocid u Srebrenici.

Kako je kazao, posebno zabrinjava što su to poruke koje su namijenjene ne samo manje brojnim narodima, već i svima koji žele građansku Crnu Goru.

“I pored svega štetočinskog oko nas, neki pitaju šta mi je dao DPS za 30 godina. E pa zajedno sa svima onima koji su sa nama na istom kursu, dao je Crnu Goru u kojoj se nikada ranije nije čulo zloglasno – nož, žica i tako dalje”, rekao je Zvrko.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović poručio je da će lista Zajedno biti pobjednička zbog svog slogana koji je paradigma Bijelog Polja, kao i zbog sastava liste.

Kandidat za poslanika Amar Borančić ocijenio je da koaliciona lista Zajedno nabolja i najkvalitetnija ponuda na izborima.

On je kazao da su se ljudi sa te liste iskalili i dokazali u prethodne tri godine kao nepokolebljivi borci za građansku, antifašističku Crnu Goru u vremenima teških previranja kada nije bilo lako pružiti otpor manipulatorima koji svakog dana prave štetu državi.

“Iako mladi ljudi, kao profesionalci, kao hrabni i pametni, dokazali su se kao ljudi koji su spremni da vode ovu državu”, rekao je Borančić.

