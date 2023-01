Živković: Neophodan dogovor o datumu održavanja vanrednih izbora

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nalazi pred organizacijom vanrednih parlamentarnih izbora i neophodno je dogovoriti datum njihovog održavanja, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Danijel Živković.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da se Crna Gora nalazi u dubokoj političkoj i institucionalnoj krizi.

“Izgubljeno je mnogo vremena u manipulacijama između stare većine. Crna Gora se nalazi pred organizacijom vanrednih izbora. Neophodno je da se dogovorimo o datumu njihovog održavanja”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, da bi riješili krizu, potrebno je riješiti pitanje funkcionalnosti Ustavnog suda.

“Na oglas se javilo 25 kandidata, u petak će se utvrditi lista, nakon čega ćemo održati konsultativna saslušanja”, kazao je Živković.

Kako je naveo, DPS poziva sve subjekte na odgovoran odnos prema pitanju izbora sudija Ustavnog suda.

Prema riječima Živkovića, neophodan je suštinski dijalog, kako bi se riješilo pitanje funkcionalnosti Ustavnog suda, koje vodi do izbora.

“DPS će se truditi da ovo pitanje riješimo suštinski”, poručio je Živković.

On je rekao da je DPS imao odgovoran odnos prema pitanju izbora sudija i na prethodnim pozivima, i da su u julu, na tri javna poziva, glasali za neke kandidate.

Kasnije su, kako je naveo, iskazali stav da je kroz proces dijaloga neophodno obezbijediti većinu.

Živković je poručio da će njihov odnos i sada biti odgovoran, i dodao da ne licitira s imenima kandidata.

“Nema dileme, dobro smo pročitali poruke međunarodnih partnera o izboru sudija. Ali prevashono se vodimo onim što je interes države, a to je ne samo da osposobimo Ustavni sud, nego da izaberemo i vrhovnog državnog tužioca i ugledne pravnike u Sudski savjet”, kazao je Živković.

On je rekao da je interes da se izabere četvoro sudija i da se riješi to pitanje uz dogovor sa ostalim političkim subjektima.

Živković je kazao da DPS nema nikakav ultimativan odnos prema pitanju zbora sudija Ustavnog suda.

On je, odgovarajući na pitanje o održavanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora u istom danu, kazao da je potrebno obaviti konsultacije na najvišem nivou u političkim subjektima i kroz te konsultacije doći do najracionalnijeg rješenja.

Živković je podsjetio da je DPS govorio da bi bilo dobro da se parlamentarni izbori održe prije predsjedničkih, ali da je sada pitanje da li je moguće obaviti sve tehničke procedure.

Živković je, govoreći o inicijativi za razrješenje čelnika opština koju je DPS najavio, rekao da smatraju da ljudi koji podnose referate u parlamentu druge države, ne mogu obavljati tako značajne funkcije.

“Mislim da je to jasno svakom građaninu. Radi se o ljudima koji primaju zarade iz budžeta Crne Gore i koji kažu da Crna Gora nije njihova matica. Pošto Crna Gora nije njihova matica, i pošto ne vode računa o interesima gradovima gdje su izabrani, onda ne treba da budu na tim pozicijama”, ocijenio je Živković.

On je rekao da, pošto ti funkcioneri ne žele da podnesu ostavke, treba čuti šta njihovi koalicioni partneri misle o ljudima koji na taj način predstavljaju državu, čiji su preci stvarali Crnu Goru, a koji danas kažu da ona nije njihova matična država.

Komentarišući izjavu jednog od lidera Demokratskog fronta (DF) Milana Kneževića o tome da je moguća koalicija tog političkog saveza i DPS-a ukoliko bi se pojavili neki novi ljudi, Živković je rekao ta priča ne jenjava.

„Stalno se priželjkuju neke kadrovske promjene u DPS-u. Dozvolite ipak nama, mi najbolje znamo da li će se i kada će se dešavati te promjene“, kazao je Živković.

On je naveo da je DPS prethodnih decenija sarađivao sa partijama na bazi određenih vrijednosti.

„Te vrijednosti su podrazumijevale poštovanje multinacionalnog, građanskog društva. Mi smo ti koji su otvorili euroatlantsku perspektivu države, učlanili državu u NATO, otvorili sva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, mi sarađujemo na bazi vrednosnih stavova“, poručio je Živković.

To su, kako je dodao, vrednosni stavovi na kojima se nalazi DPS i oni koji žele da poštuju takvu platformu su dobrodošli.

„Do sada se nijesam uvjerio iz ponašanja DF-a da oni mogu poštovati vrijednosti koje smo mi utemeljili u Crnoj Gori“, kazao je Živković.

On je, odgovarajući na pitanje da li DPS namjerava da podnese incijativu o skraćenju mandata Skupštini, kazao da bi bilo najsvrsishodnije da izvršna vlast, s obzirom na to da joj je izglasano nepovjerenje, pokaže odgovornost prema političkoj situaciji i zatraži skraćenje mandata Skupštini.

„A to da li će DPS podnijeti tu inicijativu, vidjećemo od razvoja političkih događaja u Crnoj Gori“, rekao je Živković.

On je kazao da su u toku konsultacije unutar DPS-a o kandidatu za predsjednika države, i da će o tome blagovremeno obavijestiti javnost.

Živković je dodao i da će nastup na parlamentarnim izborima takođe biti dio konsultacija na partijskim organima.

