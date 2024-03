Živković: Ne očekujem da aktuelna većina uvede Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – Politička nestabilnost u Crnoj Gori može se razriješiti jedino na vanrednim parlamentarnim izborima, rekao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da ne očekuje da aktuelna parlamentarna većina može uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju (EU).

On je u emisiji “Intervju” na Televiziji Crne Gore (TVCG) istakao da izbor vršioca dužnosti Uprave policije najbolje oslikava kakvo je stanje u vlasti i parlamentarnoj većini.

Živković je istakao da za prethodne četiri godine ništa nije urađeno na EU putu, prenosi portal RTCG.

“Podržaćemo sve što je za Crnu Goru dobro na EU putu. Ne očekujem da ova parlamentarna većina može uvesti Crnu Goru u EU“, rekao je Živković.

On je upitao da li neko misli da proruske partije mogu raditi na evropskoj perspektivi Crne Gore.

Na pitanje šta očekuje od najavljene rekostrukcije vlade, Živković je odgovorio da Vlada neće imati uspjeha bez obzira na to da li će se desiti rekonstrukcija.

“Kažu da je vlast stabilna, zašto onda najavljuju rekonstrukciju? Ova vlada neće imati uspjeh u procesu evropskih integracija, to ćemo vidjeti u narednom periodu“, rekoa je Živković.

Istakao je da politička nestabilnost može jedino da se razriješi na izborima.

“Treba raspisati nove vanredne parlamentarne izbore, da izmjerimo političku snagu, nemam sumnju da će DPS biti najjači politički subjekt”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, cilj Pokreta Evropa sad (PES) i Demokratske Crne Gore je prevlast u bezbjednosnom sektoru, sve ostalo su “pravne vratolomije”.

“Zato je od početka kompletan proces nezakonit”, ocijenio je Živković.

On je naglasio da je zakon precizan, dodajući da vršioca dužnosti direktora Uprave policije predlaže ministar unutrašnjih poslova.

“Ako Vlada krši zakon na ovaj način, kako se očekuje od građana da ga poštuju”, istakao je Živković.

On je ocijenio da je jasno da između PES-a i Demokrata postoji ozbiljan problem.

„Ne želim da komentarišem to, ali kad dođete u situaciju da Demokrate uslove podršku nakon juna, jasno je da imate nestabilnu vladu, koja može sjutra da padne“, rekao je Živković.

Živković je ocijenio da će aktuelna vlada završiti kao i vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića.

“Međusobno se mrze i utrkuju ko će uzeti više fotelja i funkcija da bi ih na kraju zloupotrebljavali u privatne svrhe. Kako će se završiti odnos PES-a i Demokrata, apsolutno je nevažno, ova konstrukciona greška kreira nestabilnost koja će se završiti padom vlade”, dodao je Živković.

