Živković: Na narednim izborima bićemo najjača politička snaga

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) na narednim izborima biće najjača politička snaga u Crnoj Gori, ocijenio je vršilac dužnost predsjednika te stranke Danijel Živković.

On je u Andrijevici, na tribini u okviru kampanje za predsjednika DPS-a, rekao da svi zajedno moraju iskoristili jaku partijsku infrastrukturu i potencijale koji postoje kako bi stranka bila reorganizovana.

“Garantujem da niko ne može okupiti ovoliki broj ljudi koji smo mi danas okupili u Andrijevici. Današnja većina je ista ona kao nakon 30. avgusta 2020. godine. To je većina koja je posvađana i koja samo gleda kako jedni drugome da naude“, rekao je Živković, saopšteno je iz DPS-a.

Kako je naveo, u takvom ambijentu moraju sačuvati partiju i državu.

„Proces raslojavanja parlamentarne većine je počeo i biće mnogo brži nego što mislimo. Na narednim izborima koji se budu organizovali bićemo najjača politička snaga u Crnoj Gori“, rekao je Živković.

On je kazao da je najbolji primjer sa kim imaju posla sve što se dešava u Andrijevici.

„Imate većinu koja se raspala, imamo neku novu većinu što je izraz demokratske volje građana. Ti odbornički kandidati su odlučili da smijene postojeće rukovodstvo, ali nasilje sprječava sprovođenje demokratije“, kazao je Živković.

On je naglasio da država mora obezbijediti odbornicima izjašnjenje u parlamentu.

„Moraćemo ih upozoriti da nasiljem ne mogu zadržavati vlast jer država očigledno nema autoritet da sprovede zakon. Na ovo moramo staviti tačku i zato iz Andrijevice moramo poslati poruku kako se sprovodi demokratija“, naveo je Živković.

On je istakao da u Andrijevici žele da vladaju „siledžijstvom, varvarstvom i primitivizmom“, što im DPS neće dozvoliti.

„Ako bude potrebno sami ćemo razriješiti situaciju u Andrijevici”, poručio je Živković.

On je zahvalio članovima DPS-a za sve što su uradili za partiju.

“Ono što je bio osnovni prigovor naših članova i aktivista jeste da postoji manjah sluha od strane centrale za mišljenje baze. Zato smo odlučili da damo priliku svima vama da kroz glasanje suštinski donesete odluku o najvažnijim pitanjima u partiji“, rekao je Živković.

Kako je kazao, imali su privilegiju da na čelu DPS-a bude čovjek koji je, prema riječima Živkovića, harizmatičan, sa autoritetom i koji je radom i djelima pokazao da zaslužuje da bude na čelu partije 25 godina.

„Zahvaljujući njemu imamo priliku da danas razgovaramo jer na tim temeljima koje je on postavio imamo ideju vodilju za koju treba da se borimo. Vi ste prošli mnogo teže testove i u mnogo težim vremenima ste se borili za našu partiju, i za ideje i vrijednosti za koje se ona bori“, rekao je Živković.

On je, govoreći o kandidatima za potpredsjednike DPS-a, kazao da među tim ljudima nema nikakve sujete ko god da bude izabran.

„Svako od njih će biti sastavni dio mog tima, i to su ljudi koji će činiti okosnicu partije“, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, konkurencija se ponadala da će napraviti diobu DPS-a.

„Među nama svakako postoje razlike ali, u prethodnom periodu smo pokazali da je naše jedinstvo koje počiva na zajedničkim idejama jače od svih onih zlonamjernika koji samo podmeću, varaju i koji priželjkuju da ćemo nestati sa političke scene. Oni se boje našeg povratka na vlast“, kazao je Živković.

Kako je kazao, DPS će konkurenciji dati razlog za strah, jer će se vratiti na vlast.

„Moramo se vratiti što prije da bi sačuvali razvojnu komponentu Crne Gore, jer smo vidjeli ko je naša alternativa. To su ljudi koji su sasvim slučajno došli na pozicije vlasti i koji su obilježili periodu posljednje tri i po godine propadanja Crne Gore”, kazao je Živković.

On je istakao da nema ulaganja u sjeverni region države i da su projekti u tom dijelu Crne Gore u potpunosti zaustavljeni.

“Sjever se iseljava zbog takve politike. Sjetimo se priče o auto-putu za koju su govorili da je to put iz niđe u ništa, a danas se hvale razvojem koje je donio taj auto-put“, rekao je Živković i dodao da se zato mora nastaviti sa drugom i trećom dionicom auto-puta.

Kako je rekao, nastavak auto-puta ne može da uradi aktuelna vlast koja „ašov u zemlju nije zakopala za ove tri godine”.

