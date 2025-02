Živković: Moramo biti efikasniji i prilagođeniji aktuelnom trenutku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) mora biti efikasnija i prilagođenija aktuelnom političkom trenutku, kazao je predsjednik te stranke Danijel Živković, dodajući da moraju izmijeniti i metodologiju rada u izbornim kampanjama.

On je, na partijskoj tribini u Kotoru u petak, rekao da predstojećim Kongresom DPS zaokružuje četvorogodišnji ciklus reformi.

„U prethodne četiri godine uradili smo mnogo na reformi naše partije. Sproveli smo prve neposredne unutarpartijske izbore na svim nivoima – od predsjednika i potpredsjednika partije do predsjednika opštinskih odbora“, rekao je Živković, saopšteno je iz DPS-a.

On je rekao da je DPS zanovio kadrovsku ponudu na svim nivoima uz, kako je dodao, dobro odmjeren balans između iskusnih i mladih ljudi.

Kako je naveo Živković, na Kongresu će dobiti i novi sastav Glavnog odbora, a nakon toga i novo Predsjedništvo, čime će u potpunosti zaokružiti kadrovske promjene.

„Usvojićemo i novi Program i na taj način odgovoriti u odnosu na ono čemu trenutno svjedočimo – institucionalnoj razgradnji koja prijeti da pređe u anarhiju“, rekao je Živković.

On je dodao da je zadatak u narednom periodu da DPS izmijeni način svog djelovanja.

„Moramo biti efikasniji i prilagođeniji onom što je aktuelni politički trenutak. Moramo reagovati brže i izmijeniti metodologiju rada u izbornim kampanjama. To je ono čemu ćemo biti posvećeni u narednom periodu kako bi u potpunosti bilo prilagođeni aktuelnim političkim prilikama“, rekao je Živković.

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović je, komentarišući predloženi Program, rekao da nije bilo jednostavno izaći sa programskom ponudom adekvatnom aktuelnom trenutku.

On je naveo da se u prethodnih pet godina prisustvuje ruiniranju svih oblasti društvenog djelovanja.

„Ekonomija je u rasulu, javne finansije su takve da iznosi sve češćih zaduženja dostižu milijarde, bezbjednosni sektor je u potpunosti razbijen, a sve institucije doživjele su ozbiljno nazadovanje“, rekao je Bogdanović.

On je istakao da predloženi Program ima za cilj da sanira podstojeći haos i vrati stvari u pređašnje strane sa jedne, i omogući razvoj i napredak sa druge strane.

„Zato smo koncipirali Program u deset tačaka kojim smo obuhvatili sve oblasti i segmente života u Crnoj Gori“, dodao je Bogdanović.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić kazao je da su poslanici te stranke opravdali povjerenje partije i crnogorske javnosti i da je rad poslaničkog kluba jedan od glavnih razloga za rast rejtinga DPS-a.

„Pokazali smo odlučnost u odbrani državnih interesa i pokazali kvalitet nove generacije naše partije“, rekao je Nikolić.

On je kazao da su rad poslanika DPS-a prepoznali su građani, pa je partija prethodnu godinu završila sa između 28 i 29 odsto podrške, odnosno nekoliko procenata više nego godinu ranije na parlamentarnim izborima.

„To nas, međutim, još ne zadovoljava. Moramo nastaviti sa istim pristupom i u stalnoj komunikaciji sa građanima u svakom kraju Crne Gore ubjeđivati ih u ispravnost naše politike“, poručio je Nikolić.

