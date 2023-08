Živković: DPS podnio više od 70 kirivičnih prijava, svaka bez odgovora

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela je u prethodne tri godine više od 70 krivičnih prijava, uglavnom protiv funkcionera nove vlasti, ali ni na jednu nije dobila odgovor, kazao je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

On je na konferenciji za novinare kazao da Crna Gora živi vrijeme bezvlašća, u kojem su smijenjene dvije vlade, od kojih jedna funkcioniše duže od godinu u tehničkom mandatu.

“Imamo neadekvatan odgovor insititucija na sve što se dešava u crnogorskom društvu. Imamo paradoksalne situacije u kojoj jedan predsjednik opštine, poput Budve, može iz pritvora da upravlja tom opštinom“, rekao je Živković.

Kako je kazao, neki javni funkcioneri, u Nikšiću i Pljevljima, koji se nalaze na istaknutim mjestima nipodaštavaju Crnu Goru i tako se odnose prema državnim simbolima.

„Živimo vrijeme potpunog bezvlašća, a još gore je od toga da institucije ne reaguju, nemamo adekvatne krivične sankcije i odgovornosti pojedinaca koji urušavaju bezbjednosni i ekonomski sistem, obrazovanje i zdravstveni sistem“, naveo je Živković.

On je ocijenio da je bezvlašće posljedica neadekvatne reakcije institucija.

„DPS je u prethodne tri godine osnovnim i SDT-u predala preko 70 krivičnih prijava i do danas nemamo odgovor ni na jednu”, rekao je Živković.

On je rekao da znaju da su tužilaštva zatrpana poslom, ali se radi o slučajevima sa kojima je trebalo upoznati javnost.

Živković je podsjetio da su podnijeli krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera Zdravka Krivokapića zbog zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlašćenja zbog dešavanja na Belvederu.

On je naveo da su krivične prijave podnijeli i protiv ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića zloupotrebe službenog položaja, jer taj resor nije blagovremeno obavijestilo birače o vremenu i načinu glasanja.

„Protiv Vesne Bratić smo podnijeli krivičnu prijavu zbog nezakonitog razrješenja 224 direktora u prosvjeti. Protiv Olivere Injac smo podnijeli dvije krivične prijave zbog zlopupotrebe položaja“, rekao je Živković.

On je naveo da su podnijeli krivičnu prijavu i protiv Jakova Milatovića jer je kazao da su „ministri DPS-a vršili krivična djela“ i za to nije ponudio dokaze.

„Protiv Danice Crnogorčević zbog skrnavljenja državnih simbola, protiv više NN osoba u vezi zloputreba tokom lokalnih izbora i upada u štabove DPS-a“, rekao je Živković.

On je dodao da su podnijeli krivične prijave i protiv Nikole Jovanović iz Budve, bivše odbornice DPS-a u Kotoru, izvršnog direktora Rudnika uglja Pljevlja Milana Lekića, predsjednika Opštine Nikšića Marka Kovačevića.

Kako je naveo, u Andrijevici su podnijeli krivičnu prijavu protiv više osoba zbog sprečavanja odbornika lokalnog parlamenta da održe sjednicu, a u Šavniku su SDT-u podnijeli krivičnu prijavu protiv više osoba koja se onemogućavala nesmetano održavanje izbora.

Živković je istakao da u Šavniku izborni proces nije završen u skladu sa zakonom i procedurama jer Uprava policije i nadležno tužilaštvo nijesu postupali u skladu sa zakonom.

„Sve je ovo posljedica neadekvatne reakcije nadležnih državnih organa“, rekao je Živković.

On je rekao da se u Andrijevici događa paradoksaldna situacija u kojoj više osoba sa kriminalnim dosijejima upadne na sjednicu skupštine i sprečava da se ta sjednica održe.

„Podnijeli smo krivičnu prijavu protiv više osoba u Andirjevici zbog nemogućnosti da se održi sjednica. Nova je zakazana za 28., mi ćemo do tada upoznati direktora Uprave policije i zatražiti njihovu intervenciju na dan sjednice“, rekao je Živković.

Kako je rekao, crnogorska javnost nije do kraja osviješćena o dešavanjima koja se dešavaju u Šavniku, Andrijevici ili negdje drugo.

„Danas bez ikakvih problema deset ili 20 osoba može da uđe na neku sjednicu skupštine i da zaustave održavanje. Tako se sjutra može desiti da 50 osoba uđe u crnogorski parlament i da kažu da nezadovoljni političkom situacijom ne dozvoljavaju da se održi sjednica“, rekao je Živković.

On je kazao da je sve to posljedica nemarnog i neadekvatnog odnosa državnih organa.

Živković je istakao da su to opasni presedani koji svakog dana urušavaju institucije i državni autoritet.

„Država svojim postupanjem i ponašanjem legalizuje nezakonito ponašanje, sa tim se mora prestati. Ako se sa tim ne prestane u skorijem roku, moraćemo da preduzmemo mjere koje će podrazumijevati obavezu sprovođenja zakona“, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, to je pitanje države i njenih interesa, kao i interesa građana.

„Ako se ovakvo ponašanje nastavi, to direktno utiče na podrivanje suvereniteta i nezavisnosti Crne Gore. Institucije ne funkcionišu, živimo vrijeme bezvlašća“, kazao je Živković.

On je poručio da će DPS imati adekvatan odgovor na to.

Živković je pozvao nadležna tužilaštva da daju podatke i informacije u kojoj fazi se nalaze krivične prijave koje su podnijeli.

„Očekujemo adekvatnu reakciju, neka nam kažu da su prijave odbačene i to je neka vrsta odgovora. Dvije godine čekamo na njihov odgovor, zbog njihovog neodgovoranja imamo ovakvu situaciju u Šavniku, Andrijevici i možemo je sjutra imati i u crnogorskom parlamentu“, dodao je Živković.

Upitan kada će biti kongres DPS i da li će se kandidovati za predsjednika, Živković je kazao da će održati neposredan izbor partijskog rukovodstva.

„To podrazumijeva prije svega sređivanje baze podataka. Kada se srede baze podataka, pristupićemo neposrednom izboru partijskog rukovodstva“, rekao je Živković i dodao da trenutno ne razmišlja o kandidaturi.

Upitan da li smatra da izjava Milatovića da će pričati o Institutu „Simo Milošević“ sa predsjednikom Srbije predstavlja izlazak iz njegovih ovlašćenja, Živković je kazao da ne zna na osnovu kojih ustavnih nadležnosti predsjednik može rješavati to pitanje.

„Rješavanje tog pitanja je u naldženosti Vlade i resornog ministarstva. Milatović neka se drži svojih Ustavnih nadležnosti i neka sebi ne pridaje veći značaj nego što mu pripada“, dodao je Živković.

Upitan da prokomentariše izjavu Vučića da se 30 odsto Srba u Crnoj Gori ništa ne pitaju, Živković je kazao da su izjave Vučića sve učestalije kako teče proces formiranja vlasti u Crnoj Gori.

„On ima svoje igrače na lokalnom terenu, konkretno mislim na koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBGC)“, dodao je Živković.

Kako je naveo, ta izjava nije utemeljena, zato što su Srbi bili zastupljeni u različitim strukturama upravljanja u Crnoj Gori dok je DPS bio na vlasti.

„Narativ o ugroženosti Srba je valjda narativ koji treba da proizvede pritisak na nosioce funkcija u Crnoj Gori, konkretno Vučić to radi za račun bivšeg DF-a“, rekao je Živković.

Oa je kazao da to nije prvi put da se Vučič miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore i da želi da napravi pritisak na Spajića ne bi li ZBCG uveo u vlasti.

