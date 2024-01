Živković: DPS će se vratiti na pozicije odlučivanja

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) vratiće se na pozicije odlučivanja u Crnoj Gori, a fokus u narednom periodu biće na obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, pažljivoj socijalnoj politici, pravu i pravdi, poručio je kandidat za predsjednika te stranke Danijel Živković.

Kako se navodi u saopštenju DPS-a, Živković je na tribini u Zeti, poručio da nema razvoja Crne Gore bez DPS-a na pozicijama odlučivanja.

“Reorganizacija, razgovor i razumijevanje građana, uz punu posvećenost i odgovornost obezbijediće da budemo još bolji i dobijemo mogućnost da razvijamo Crnu Goru”, poručio je Živković.

Prema njegovim riječima, na temelju jasno postavljenih programskih rješenja, uz stručni kadar i konstantan rad na terenu, DPS će se vratiti na pozicije odlučivanja i vođenja Crne Gore ka porodici evropskih država.

Živković je kazao da će fokus politike DPS-a u narednom periodu biti na životnim pitanjima i razvoju.

“To su obrazovanje, zdravstvena zaštita, pažljiva socijalna politika, održivi ekonomski razvoj i pravo i pravda”, objasnio je Živković.

On je naglasio da nisu dio generacije političara koji žele da vode državu radi ostvarivanja ličnih ambicija.

“Mi nijesmo dio generacije političara koja želi voditi državu radi ostvarivanja ličnih ambicija. Naprotiv, to je politikanstvo i nije manir ponašanja DPS-a”, kazao je Živković, dodajući da je Crnoj Gori potrebna ozbiljna i odgovorna politika.

On je podsjetio da je DPS ispunio obećanja prema građanima Zete, inicirao i obezbijedio vraćanje statusa opštine Zeti.

Time je, kako je naveo, završen i višegodišnji proces decentralizacije.

“Odmah smo prema građanima Zete nastupili i sa jasnim razvojnim programom ove opštine. Međutim, u tom trenutku, bahatost, neznanje i nacionalizam bili su zamagljeni iza nekih kvazi ideja spasa i slobode”, rekao je Živković.

On je, kako je dodao, siguran da građani Zete jasno vide da njih ne može predstavljati “polupismena grupacija neznalica”.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Jevto Eraković ocijenio je da je Zeta targetirana kao sredina koja se nalazi pod pritiskom nacionalizma.

“Sredina gdje se pokušavaju napraviti ogromne razlike među kulturama, narodima i vjerama, kako bi se urušila građanska Crna Gora”, rekao je Eraković.

On je, kako je dodao, siguran da zetsko tlo neće biti plodno za “velikosrpski nacionalizam” i da će se te iluzije raspršiti.

Eraković je kazao da je svjestan koliko je iz tog područja teško braniti Crnu Goru.

“Sve ono što ste uradili za DPS u prethodne tri ipo godine treba da vam služi na ponos. Ne samo vama, nego i vašim porodicama, jer ste uspjeli da se oduprete svim negativnim idejama i pokušajima urušavanja naše države”, kazao je Eraković.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Elvir Zvrko okupljenima je zahvalio na istrajnosti, odlučnosti i stamenosti da, kako je objasnio, prate politiku DPS-a i u prethodne tri ipo godine.

“Nas povezuje DPS, povezuje nas Crna Gora. Ono što je karakteristika članova naše partije jeste da smo mi ponosni i dostojanstveni gdje god se nalazili”, rekao je Zvrko.

On je kazao da je period od 2020. godine “turbulentan”, kao i da je partija prošla mnogo iskušenja.

“Vidjeli smo jednu drugačiju Crnu Goru, ali se na takvu Crnu Goru nećemo navikavati. Urušavaju našu državu, vode je ka propasti, ali mi smo ti koji smo stamena brana svemu tome”, poručio je Zvrko.

On je, kako je naveo, siguran da će DPS uskoro biti nosilac lokalne vlasti u Zeti, ali i na državnom nivu.

“Ono u šta nemam sumnju, jeste da će se DPS vratiti na one staze uspjeha kojim se koračalo ranije, i siguran sam da će uskoro biti nosilac vlasti, kako na lokalnom nivou u Zeti, tako i na državnom”, rekao je Zvrko.

Kandidatkinja za potpredsjednicu DPS-a Aleksandra Vuković Kuč podsjetila je na riječi aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Kad je onomad Vučić, otvarajući spomenik Stefanu Nemanji, rekao da Srbi imaju prvu dinastiju – dinastiju Vojislavljević, pokazao je da vrlo dobro zna šta znači borba za srpski svet”, rekla je ona.

Vuković Kuč je dodala da je dinastija Vojislavljević crnogorska.

“Kao što je i Zeta crnogorska, kao što je i Duklja crnogorska”, rekla je Vuković Kuč.

Ona je podsjetila na činjenicu da je u periodu Drugog svjetskog rata 220 ljudi iz Zete učestvovalo u antifašističkom poduhvatu.

“Danas je izdajstvo plaćeničko. Zato mislim da ova grupa ljudi koja je danas u partiji u Zeti zaslužuje posebnu našu pažnju”, kazala je Vuković Kuč.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Abaz Dizdarević kazao je da je privilegija biti u toj partiji.

“Mi smo saborci i drugovi koji su se našli u nevremenu, ali sam siguran da ćemo uspjeti da nađemo put da Crnoj Gori vratimo dostojanstven status koji smo izgubili prije četiri godine”, naveo je Dizdarević.

Uloga DPS-a je bila, kako je dodao, da emancipuje prostor i ljude.

“Ovo je prostor meda i krvi i tako ciklično u krug unazad stoljećima. Uloga naše partije je bila da emacipuje ovaj prostor i ljude koji ovdje žive”, kazao je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, najveća uloga DPS-a je da sačuva mir.

“Mi često zaboravljamo da je upravo naša politika najzaslužnija za očuvanje civilizacijskog dometa kakav je mir. Čuvali smo ga i u protekle četiri godine”, istakao je Dizdarević.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Ivan Vuković ukazao je na značaj kampanje koja je počela u Petnjici i Beranama, “pa preko sjevera i juga stigla do centralnog regiona”.

“To govori o promjeni koja se dešava u DPS-u, o obnavljanju starih dobrih praksi po kojima se naša partija prepoznavala 25 godina”, rekao je Vuković.

On je ocijenio da kampanju karakteriše dobra i pozitivna energija.

“Silno smo ohrabreni time što smo doživjeli na terenu. Nije nam bio problem da priznamo i greške, jer nekad prosto logika političkog procesa radi pritiv vas”, rekao je Vuković.

On je kazao da su politički protivnici podcijenili DPS poslije 30. avgusta 2020. godine.

“Oni su smatrali da je sa DPS-om završeno, a oni rijetki koji su imali dilemu, su u to bili apsolutno sigurni onda kad se Milo Đukanovic povukao sa čela partije”, kazao je Vuković.

On je poručio da DPS nije otišao u političku istoriju.

“Ne da nijesmo pošli u političku istoriju, nego smo u junu ostvarili respektabilan rezultat”, istakao je Vuković.

To je, kako je dodao, bila prva opomena njihovim političkim oponentima.

“Danas svi oni kad gledaju kako izgleda naša kampanja, kad vide pune sale, kad vide ovu energiju, kao i od prije neki dan kad vide istraživanja – počinje da vlada panika u njihovim redovima”, kazao je Vuković.

