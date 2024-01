Živković: DPS će preuzeti odgovornost za održiv razvoj i budućnost Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Populizmom se može vladati samo neko vrijeme, ocijenio je kandidat za predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da će ta partija preuzeti odgovornost za održiv razvoj i budućnost Crne Gore.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je na tribini u Danilovgradu u okviru kampanje za unutarstranačke izbore, kazao da loša vlast ne može dugo trajati i da su to pokazale vlade u prethodne tri godine.

“Na populizmu se može vladati neko vrijeme, ali ne može sve vrijeme. Loša vlast ne može dugo trajati i to su nam pokazale vlade u prethodne tri godine”, rekao je Živković.

On je pozvao mlade da zajedno grade budućnost, da se angažuju i oblikuju promjene za, kako je naveo, bolje sjutra.

“Istinska briga o razvoju Crne Gore leži u rukama DPS-a, mi smo ti koji će preuzeti odgovornost za njenu budućnost”, rekao je Živković.

On je kazao da suština nije samo kadrovsko osvježenje te stranke.

“Već, kroz to, i reorganizacija koja će nas na nivou Crne Gore vratiti na sistem rada koji smo imali: razgovor, razumijevanje za probleme građana, posvećenost i odgovornost”, rekao je Živković.

On je kazao da samo zajedničkim radom, razumijevanjem i odgovornošću mogu izgraditi snažniju, stabilniju i prosperitetniju Crnu Goru.

“Zajedništvo je ključni element koji nas vodi ka ostvarenju zajedničkih ciljeva”, rekao je Živković.

Potrebno je, kako je dodao, lične sujete ostaviti po strani.

“Da bismo napredovali kao partija i kao društvo, neophodno je da ostavimo lične sujete po strani i usmjerimo se ka većem dobru”, istakao je Živković.

Zajedničkim snagama i uzajamnim poštovanjem, kako je dodao, mogu prevazići svaku prepreku i izgraditi snažniju, pravedniju i prosperitetniju budućnost.

