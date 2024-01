Živković: Demonstriraćemo snagu i izdržljivost i povratiti povjerenje birača

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) demonstritaće snagu i izdržljivost i povratiti povjerenje birača, poručio je vršilac dužnosti i kandidat za predsjednika te stranke Danijel Živković.

Iz DPS-a je saopšteno da je Živković danas, posjetom Petnjici, počeo kampanju za unutarpartijske izbore zakazane za 28. januar.

“Potrebno je da sjedimo jedni sa drugima, da se više družimo i da se više povežemo. To je put da pokažemo našu snagu i izdržljivost”, poručio je Živković.

On je, kako se navodi, kazao da su izdržali najteži period.

“Izdržali smo najteži period, bolja vremena tek dolaze, a u njih idemo zajedno, i zato moramo drugačije i možemo bolje”, kazao je Živković.

Političko vrijeme se, kako je rekao, promijenilo.

“Ove godine pravo glasa stiče generacija rođena 2006. godine. Te generacije ne znaju ni šta je bilo prethodnih godina, niti razumiju terete sa kojima ste se vi susretali u političkom životu Crne Gore”, naveo je Živković.

U saopštenju DPS-a se navodi da je Živkvić kazao da moraju naći način da te generacije postanu dio sistema u državi.

“To će biti najteži dio zadatka i ja isključivo vidim priliku da taj dio posla povjerimo onima koji to najbolje znaju”, kazao je on.

Živković je, kako je saopšteno, okupljenim članovima partije u Petnjici kazao da mogu biti ponosni na mlade ljude iz tog kraja.

“Ponosan sam na našu partijski infrastrukturu u Petnjici, ali se moramo još strastvenije boriti za našu politiku”, kazao je Živković.

On je, kako se navodi, rekao da su ponosni na generacije koje su obezbijedile nasljeđe DPS-a.

“Jer smo upravo zahvaljujući toj politici sačuvali mir, i ja sam ponosan što sam dobio priliku i šansu da budem sa ovim ljudima u timu i da se nalazim na čelu politike koja je napravila ozbiljne rezultate u prethodnom periodu”, kazao je Živković.

On je, kako se navodi, komentarišući razloge kandidature za predsjednika DPS-a, kazao da nije bilo jednostavno naslijediti bivšeg predsjednika partije Mila Đukanovića.

“Nije bilo jednostavno naslijediti čovjeka koji će ostati upisan zlatnim slovima u istoriju Crne Gore. Njemu dugujemo zahvalnost za sve ono sto je dobro urađeno u našoj državi posljednjih nekoliko decenija”, kazao je Živković.

On je dodao da će to nasljeđe poštovati i “siguran sam da ćemo opravdati povjerenje koje su nam prethodne generacije ukazale”.

“Kandidovao sam se jer vjerujem da ne treba uzmaći ni pola koraka kad je teško i vjerujem da možemo vratiti DPS na poziciju vlasti”, rekao je Živković.

On je poručio da će DPS biti najjači politički subjekt u Crnoj Gori.

“Ostati tu – kao vi, kada je teško, sačuvati jezgro i biće naše partije i zahvaljujući vama i danas DPS je žilava, vitalna, opstaje i nemajte nikakvu dilemu to vam obećavam – bićemo najjači subjekt u Crnoj Gori”, poručio je Živković.

DPS je, kako je naglasio, uređen sistem u kojem će se znati svačija odgovornost.

On je, naglašavajući ulogu mladih, najavio formiranje omladinske akademije u kojoj će se, kako je objasnio, školovati mladi ljudi koji žele da se bave politikom.

“Omladinska organizacija mora da se transformiše u nešto potpuno drugačije. Mladi ljudi moraju da mijenjaju paradigmu političkog djelovanja”, kazao je Živković.

On je dodao da će se upravo obrazovanjem mladih “političkih inženjera” naći kvalitetni partijski radnici, koji će znati šta je njihov dio posla u svakom trenutku.

Živković je najavio i dalju reformu partije.

“Poboljšanje rada partijske mreže i partijske infrastrukture podrazumijeva neophodnost reorganizacije rada mjesnih odbora u cilju postizanja veće homogenosti partije”, kazao je Živković.

On je poručio da neće odstupiti sa pozicije odbrane državnog indentiteta sa platforme građanskog karaktera.

“To je budućnost naše države. Moramo ponuditi odgovor na izazove, kako do boljeg života ali na realnom osnovu”, rekao je Živković.

