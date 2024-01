Zenović: Crna Gora za Brisel i dalje lider u integracijama

Podgorica, (MINA) – U Evropskoj uniji (EU) i njenim institucijama postoji pozitivna klima za proširenje, ocijenio je glavni pregovarač sa EU Predrag Zenović, dodajući da je za Brisel Crna Gora i dalje lider u pregovorima.

Zenović je Pobjedi kazao da je proces pregovora Crne Gore sa EU odmrznut formiranjem nove Vlade, kao i važnim imenovanjima u Skupštini.

“Dodatno nas ohrabruje i motiviše činjenica da u EU i njenim institucijama vlada jako pozitivna klima za proširenje, i Crna Gora je, uprkos svemu, za njih i dalje lider u evropskim integracijama”, kazao je Zenović.

On je podsjetio da su evropske integracije proces u kojem učestvuju dvije strane – Crna Gora i EU.

“Ali njena volja zavisi, kako od raspoloženja koje vlada u Briselu, tako i političke volje država članica”, naveo je Zenović.

Zato je, kako smatra, važna diplomatska aktivnost, sa ciljem pridobijanja političke volje važnih evropskih adresa.

“Proces pristupanja je meritoran proces, zasnovan na jasno definisanim političkim, pravnim i ekonomskim kriterijumima, ali određeni politički momenti mogu donijeti veće ili manje raspoloženje država članica za proširenjem EU”, naveo je Zenović.

Prema njegovim riječima, izlaskom iz institucionalne krize i izglednim kompletiranjem pravosudnog i tužilačkog sistema kao preduslova za sve druge oblasti integracije, uz revitalizaciju pregovaračke strukture, Crna Gora je na odličnom putu da taj entuzijazam opravda.

Zenović je kazao da je funkciju glavnog pregovarača preuzeo sa velikom odgovornošću, ali i iskrenim entuzijazmom i optimizmom.

“Uvjeren sam da ćemo već na početku 2024. godine napraviti pomake u pregovorima sa EU”, kazao je Zenović.

On je ocijenio da je proces pregovaranja u posljednjih 11 godina išao dobrim putem zahvaljujući radu državnih službenika, eksperata, akademske zajednice i civilnog sektora.

Prema njegovim riječima, često je izostajala iskrena i jasna politička volja da se pregovori završe.

“Sada to mijenjamo i postavljamo stvari na pravo mjesto. Snažna politička volja je očigledna i potvrđena ispunjavanjem dugoočekivanih obaveza iz oblasti pravosuđa, što su evropski partneri pozdravili”, kazao je Zenović.

Ta politička volja, kako je dodao, postoji na svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti.

“I od nje kreće energija u svim drugim segmentima integracionog procesa”, naveo je Zenović.

On je kazao da je u toku uspostavljanje snažne i funkcionalne pregovaračke strukture.

“Dobićemo funkcionalnu pregovaračku strukturu, usklađenu sa novom metodologijom i biti spremni da nastavimo da ostvarujemo rezultate i reformske procese koji se od nas očekuju”, kazao je Zenović.

On je dodao da će u novoj pregovaračkoj strukturi biti ljudi koji su i ranije radili na tim pozicijima, ali i novih.

“Treba sačuvati institucionalnu memoriju, državne službenike, eksperte koji su dio pregovaračkog procesa od početka, sa velikim znanjem i iskustvom, a opet dati priliku i novim licima da donesu neku novu perspektivu, novu energiju za pregovore sa EU”, naveo je Zenović.

Nakon uspostavljanja strukture za pregovore, kako je rekao, planiraju i izgradnju sistema za praćenje i evaluaciju procesa.

“Posvetićemo se izgradnji mehanizama praćenja i evaluacije učinka aktera pregovaranja, ali i boljoj koordinaciji između tijela pregovaračke strukture, posebno između njenog ekspertsko-tehničkog i političkog segmenta”, naveo je Zenović.

Komentarišući mogućnost da Crna Gora do 2028.godine postane članica EU, Zenović je podsjetio da nakon završetka pregovora i reformskih procesa, slijedi ratifikacija ugovora o pristupanju, uz referendume u državama gdje su obavezni.

“Zato je važno da se pregovori završe u najkraćem roku da bi 2028. ili 2030. godina kao postavljeni rokovi, bile moguće”, kazao je Zenović.

“Smatram da je ključno da reformski procesi budu suštinski i da idu najvećom mogućom dinamikom, a tada su i optimistični scenariji mogući”, kazao je Zenović.

Cilj reformskih procesa je, kako je naveo, poboljšanje kvaliteta života građana, ali i ubrzanje puta ka punopravnom članstvu u EU.

