Zelenski: Ukrajinci će na kraju pobijediti

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je danas, na godišnjicu ruske invazije na njegovu zemlju, da će Ukrajinci na kraju pobijediti.

U videu objavljenom u medijima i naslovljenom “godina nepobjedivosti”, Zelenski je sjedio za stolom i prisjetio se kako se obratio Ukrajincima prije godinu, kad su Kijev i svijet uzdrmani zbog ruskog pokretanja invazije, piše Reuters.

“Prije godinu na današnji dan, s ovog istog mjesta oko sedam ujutro, obratio sam vam se kratkom izjavom, u trajanju od samo 67 sekundi”, rekao je u Zelenski u 15-minutnom govoru, uz svečanu glazbu u pozadini.

“Mi smo jaki. Spremni smo na sve. Pobijedit ćemo svakoga. Ovako je počeo 24. februar 2022. Najduži dan u našim životima. Najteži dan u našoj novijoj historiji. Rano smo se probudili i od tada nisam spavao”, kazao je Zelenski, prenosi Slobodna Evropa.

On je rekao da gotovo svako ima barem jedan kontakt u svom telefonu koji više nikada neće podići slušalicu.

“Onog ko neće odgovoriti na SMS ‘Kako si?’. Ove dvije jednostavne riječi dobile su novo značenje tokom godine rata.”, istakao je Zelenski.

Ukrajinske snage spriječile su brzu rusku pobjedu početkom 2022, a sukob, koji Moskva naziva “specijalnom vojnom operacijom”, pretvorio se rovovsku bitku na istoku i jugu zemlje.

Budući da čelnici obje zemalja ne pokazuju znakove povlačenja, izgledi za skori kraj borbi izgledaju sumorno.

Zelenski, koji je odigrao ključnu ulogu u prikupljanju finansijske i vojne pomoći iz cijelog svijeta za održavanje ukrajinske odbrane pred mnogo većom vojskom, pohvalio je svoj narod.

“Postali smo jedna velika vojska … u kojoj svi daju svoj doprinos”, rekao je Zelenski.

On je opisao 2022. godinu kao godinu otpora, hrabrosti, boli i jedinstva.

“Glavni je zaključak da smo preživjeli. Nismo poraženi. I učinit ćemo sve da pobijedimo ove godine!”, poručio je Zelenski.

