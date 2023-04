Zbog bezbjednosti inauguracija Milatovića u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Inauguracija novog predsjednika države Jakova Milatovića 20. maja biće održana u Podgorici, najvjerovatnije u Skupštini Crne Gore, saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Tradicija da šef države polaže zakletvu u Prijestonici, čime stupa na dužnost, ove godine bi se time promijeniila zbog procjene policije da bi Milatović mogao biti ugrožen na Cetinju.

On je između dva kruga predsjedničkih izbora dobio privremeno policijsko obezbjeđenje, koje je tražio Pokret Evropa sad zbog bojazni da je fizički ugrožen.

Tu odluku donijela je Vlada i ona je bila privremena, kako bi Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Uprava policije u međuvremenu utvrdile da li i odakle Milatoviću prijeti opasnost. Prema zakonu, procjenu bezbjednosti radi ANB na zahtjev policije.

Kada bude preuzeo predsjedničko mjesto on automatski postaje štićena ličnost.

Inauguracija, odnosno svečano proglašenje predsjednika na sjednici Skupštine, održavala se u Vladinom domu na Cetinju.

U Prijestonici je i rezidencija predsjednika države. Tamo počinje i svako redovno proljećne i ljetnje zasjedanje parlamenta, odnosno održava se prva sjednica.

Iz Uprave policije su rekli da je u toku postupak izrade bezbjednosne procjene inauguracije na Cetinju, kao i pripreme obezbjeđenja samog događaja.

Oni su time odgovorili na pitanje “Vijesti” da li su uradili procjenu bezbjednosti svečanog proglašenja predsjednika na Cetinju.

