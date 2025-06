Završena rasprava o upućivanju pripadnika VCG u misiju EUMAM

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta završili su raspravu o Predlogu odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u sastav misije vojne pomoći Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini (European Union Military Assistance Mission Ukraine – EUMAM UA), a izjasniće se naknadno.

U raspravi nijesu učestvovali poslanici Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Socijalističke narodne partije.

Ministar odbrane Dragan Krapović rekao je da misija pruža obuku pripadnicima Oružanim snagama Ukrajine u hemijsko-nuklearnoj odbrani, medicinskom aspektu i miniranju, kao i operativnu obuku pripreme četa.

“Prema raspoloživim podacima, u ovim misijama je do sad obučeno 75 hiljada pripadnika Oružanih snaga Ukrajine”, istakao je Krapović, prenosi portal Vijesti.

Kako je dodao, 24 članice su ponudile obuku i ljudstvo za implentaciju.

On je saopštio da je Crna Gora izrazila zainteresovanost 2022. godine.

“Smatram da zvještavanje medija o ovoj osjetljivoj stvari nije bilo dobro i apelujem na medije da temeljnije i opreznije gledaju na ove stvari”, kazao je Krapović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS= Nikola Rakočević kazao je da se u novembru 2023. godine šalje zahtjev da Crna Gora bude članica misije pomoći EU Ukrajini, a 11 mjeseci kasnije donosi odluku da uputi vojnike, pa je trebalo još devet mjeseci da se to nađe u skupštinskoj proceduri.

“Zašto peremo ruke od toga? Zašto ne kažemo da pomažemo Ukrajini da se odbrani od agresije? Jer su oni koji peru ruke finansirani od onih koji vrše agresiju. Prema podacima Stejt departmenta, Demokratski front finansira Ruska federacija”, kazao je Rakočević.

On je dodao da većina partija u vlasti neće glasati za slanje u misiju.

“Bilo bi iskrnije da su 9. maja sa (Aleksandrom) Vučićem 9. maja pošli u Moskvu. Naravno, to nijesu uradili, da zamažu oči”, kazao je.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je da vojnike u misiju šalju ne da bi se dokazivali, već “jer po prvi put nemamo šta da krijemo.

Poslanik SD-a Boris Mugoša je kazao da se “nameće da se politizuje tema” koja stoji u fioci devet mjeseci.

“Da imamo proevropsku većinu, ovo bi se usvojilo u oktobru”, istakao je Mugoša.

“Vi danas nemate predstavnike čitavih poslaničkih klubova i to govori o većini. mi smo imali hiljadu mana, ali danas slijedite ono za šta smo se mi zalagali, a vi na sve načine opstruirali”, kazao je.

On je dodao da, ko glasa za slanje u misiju, glasa za to da je “izvršena agresija Rusije na Ukrajinu”.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Dane Marković kazao je da je, kao državi kandidatu, slanje vojnika u misiju dužnost, a da će se ona održavati na teritoriji EU.

“Zvaničnici Rusije su se odredili da im je neprihvatljivo da bilo koja članica NATO-a bude na teritoriji Ukrajine”, istakao je Marković.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative je najavio i da će on glasati za odlazak vojnika u misiju, te da je njegova partija od nastanka za nezavisnost Crne Gore, članstvo u EU i NATO.

Poslanica Bošnjačke stranke (BS) Edina Dešić ukazala je da su vojnici državnih zajednica čija je Crna Gora bila članica učestvovali u mnogim mirovnim misijama, a Crna Gora nakon sticanja nezavisnosti je nastavila tu praksu.

“Usvajanjem ove odluke, Crna Gora će potvrditi svoj status kredibilne članice EU”, istakla je, dodavši da je ova misija samo nastavak aktivnosti koje država preuzima “od početka agresije Rusije na Ukrajinu”, rekla je Dešić.

Poslanik DPS-a Nikola Janović ocijenio je da je najbolja slika partnerskog odnosa prema učešću u NATO savezu broj poslanika vlasti u sali.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS