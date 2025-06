Za reforme potreban intenzivniji rad i politička posvećenost

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potreban intenzivniji rad i politička posvećenost kako bi u potpunosti ispunila sva završna mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, posebno u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, vizne politike, slobode medija i osnovnih prava.

To se navodi u novom neformalnom dokumentu (non-pejper) Evropske komisije (EK) koji se odnosi na napredak Crne Gore u poglavljima 23 – pravosuđe i osnovna prava i 24 – pravda, sloboda, bezbjednost, u koji Vijesti imaju uvid.

Crna Gora je prije godinu dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

“Crna Gora je nastavila sa implementacijom završnih mjerila za poglavlja 23 i 24, uz određene početne rezultate”, piše u u non-pejperu.

U dokumentu je ocijenjeno da je ambiciozan vremenski okvir koji je Crna Gora predložila za privremeno zatvaranje ovih poglavlja do naredne godine.

U non-pejperu se, u oblasti pravosuđa, ukazuje na neke pozitivne početne rezultate, ali i na nedovoljnu implementaciju reformi – 22,1 odsto aktivnosti iz Akcionog plana Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 u prošloj godini je potpuno sprovedeno, 58,4 odsto djelimično, a 19,5 odsto nije sprovedeno.

Navodi se da su, nakon intenzivne faze reformi tokom prošle godine, osnovni zakoni koji garantuju nezavisnost i nepristrasnost pravosudnog sistema sada u velikoj mjeri usklađeni sa evropskim standardima.

“Kao rezultat ovih izmjena, Sudski i Tužilački savjet razvijaju novi sistem imenovanja, ocjenjivanja rada i napredovanja sudija i državnih tužilaca. Cilj ovog novog sistema je da se obezbijedi dosljednija i na zaslugama zasnovana ocjena u skladu sa evropskim standardima“, piše u non-pejperu.

Dodaje se da ti razvojni procesi u velikoj mjeri odgovaraju preporukama Evropske i Venecijanske komisije.

U non-pejperu se ističe da Crna Gora još nije sprovela pravne reforme koje bi dodatno osnažile nezavisnost Sudskog i Tužilačkog savjeta i da je posebno potrebno ukinuti članstva ministra pravde kao ex officio člana Sudskog savjeta.

Navodi se i da Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i dalje treba uskladiti sa ključnim preporukama Venecijanske komisije u pogledu veće odgovornosti, jasnijih operativnih okvira, jače zaštite ličnih podataka i strategije za smanjenje značajnog zaostatka u predmetima.

“Takođe, nedostaje poseban zakon o radnim pravima sudija, a nedostaci postojećih pravila o ocjenjivanju sudija i predsjednika sudova još nisu otklonjeni. Crna Gora mora dosljedno osigurati brzo imenovanje na visoke sudske pozicije, zasnovano na zaslugama i transparentnosti“, kaže se u non-pejperu.

Podsjeća se da trenutno u Sudskom savjetu postoji jedno upražnjeno mjesto, dok Tužilački savjet ima tri upražnjena mjesta.

“Skupština mora hitno i odlučno pristupiti imenovanju novih članova u oba Savjeta, bez odlaganja”, poručuje se u non-pejperu.

U tom dokumentu je ukazano i na neadresirane preporuke Venecijanske komisije – Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu nije usklađen s preporukama o odgovornosti i zaštiti podataka, nedostatak zakona o pravima sudija (posebno o radu i penzionisanju), zastarjeli pravni okvir za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova.

Podsjeća se i na problem loših uslova rada i prostornih kapaciteta Sudskog i Tužilačkog savjeta.

EK je upozorila da pritisci i komentari visokih zvaničnika o radu pravosuđa, u visokoprofilnim slučajevima, podstiču nepovjerenje u sudstvo.

Oni su ukazali na niske plate, zbog čega sudijske i tužilačke pozicije nijesu popunjene, kao i na problem nedovoljnih resursa i ulaganja u ICT i infrastrukturu sudova, lošu organizacija sudske mreže i nedostatak finansijske nezavisnosti Centra za obuku u sudstvu.

U non-pejperu se podsjeća na nedostatak sudija u Ustavnom sudu, gdje ih je četiri od sedam, što smanjuje efikasnost.

Izvještajni period, kako se dodaje, obilježila je duboka institucionalna i politička kriza nakon odluke Skupštine da jednostrano konstatuje da je sutkinja Ustavnog suda stekla uslov za penziju 17. decembra prošle godine.

“Ova odluka nije bila u skladu sa procedurom predviđenom Ustavom koja zapravo zahtijeva plenarnu odluku Ustavnog suda. Ova odluka izazvala je ozbiljnu krizu u parlamentu. Ovakvi događaji izazvali su veliku zabrinutost u pogledu poštovanja nezavisnosti Ustavnog suda i podjele vlasti sadržanih u Ustavu”, navodi se u dokumentu.

Rad parlamenta je, kako se konstatuje, nastavljen sredinom marta, kada je postignut politički dogovor uz posredovanje EU, uključujući i traženje mišljenja Venecijanske komisije o odluci parlamenta.

Dodaje se da dodatno zabrinjava što je procedura parlamenta za izbor novog sudije Ustavnog suda nastavljena i nije zaustavljena do dobijanja mišljenja Venecijanske komisije.

“Ostaće od suštinskog značaja da se mišljenje Venecijanske komisije u potpunosti primijeni i da se poštuju uslovi političkog sporazuma kako je dogovoreno između vlade (uključujući i parlamentarnu većinu) i opozicije”, navodi se u dokumentu.

