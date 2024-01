Za napredak u pregovorima ključan dijalog svih političkih subjekata

Podgorica, (MINA) – Dijalog među svim političkim subjektima ključan je za napredovanje Crne Gore u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom (EU) i ispunjavanje mjerila iz najvažnijih poglavlja, ocijenjeno je na sastanku šefa poslaničkog kluba Bošnjačke stranke (BS) Amera Smailovića i slovačkog ambasadora Borisa Gandela.

Iz BS je saopšteno da su Smailović i Gandel razgovarali o političkoj situaciji u Crnoj Gori, kao i odnosima Crna Gore i Slovačke.

Smailović se, kako se navodi, zahvalio na snažnoj podršci Slovačke na putu Crne Gore ka EU.

On je naglasio da prijateljske odnose dvije države treba unaprijediti kroz ekonomsku saradnju i jačanje poslovne saradnje.

Gandel je kazao da će Slovačka nastaviti da pruža punu podršku Crnoj Gori na putu ka punopravnom članstvu u EU.

