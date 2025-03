Vučinić i dalje na čelu Direkcije za zaštitu tajnih podataka

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka ponovo imenovala Sava Vučinića.

Vučinić je i u prethodnih pola godine obavljao tu funkciju, a prije toga je bio direktor Direkcije u punom mandatu.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici za v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova Evropske unije (EU) u Ministarstvu pravde, imenovana Jasna Jovović.

Navodi se da je za v.d. sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja određena Milica Musović, a za v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za EU u Ministarstvu vanjskih poslova Snežana Radović.

Vlada je razriješila dosadašnji Etički komitet i imenovala novi sastav tog tijela, u kojem će biti Mara Šćepanović, Jelica Stojanović, Tatijana Dlabač, Aleksandra Martinović, Tanja Boljević, Duško Vujačić i Bojan Baća.

