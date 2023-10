Vučić: U vladu Crne Gore mogu samo oni koji govore najgore o Srbiji

Beograd, (MINA) – U Crnoj Gori u vladu mogu ući samo oni koji govore sve najgore o Srbiji, ocijenio je srpski predsjednik Aleksabdar Vučić.

On je, na proslavi 15. godina postojanja Srpske napredne stranke (SNS) u Šapcu, kazao da u Vladu Crne Gore ne može „neko ko je Srbin i ko nije opsovao Beograd“.

Vučić je, kako prenosi N1, ocijenio da se na taj nažin želi zabraniti Srbima da se na predstojećem popisu u Crnoj Gori izjasne kao Srbi.

„Nećete taj dan dočekati. Čuvaćemo i Srbiju, ali čuvaćemo i svoj narod“, poručio je Vučić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS