Volkov: Pokrenućemo sudski postupak zbog izjave Paunovića

Podgorica, (MINA) – Tvrdnje dugogodišnjeg policijskog funkcionera Milana Paunovića da je nekadašnji komandir Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Veselin Veljović formirao i organizovao “crne trojke” nijesu istinite, kazao je Veljovićev advokat Mihailo Volkov, dodajući da će povodom te izjave pokrenuti postupak pred sudskim organima.

Volkov je to naveo u reagovanju povodom izjave Paunovića na sjednici skupštinskog Anketnog odbora da su “crne trojke” bile batinaški odred kojim je rukovodio tadašnji komandant specijalne jedinice sa pojedinim saradnicima.

„Današnje svjedočenje Milana Paunovića, službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, ne odgovara istini i činjenicama, a povodom tvrdnje da je Veljović formirao i organizovao “crne trojke“ koje su se navodno obračunavale sa političkim neistomišljenicima“, rekao je Volkov.

On je podsjetio da su povodom sličnih teza i pretpostavki sprovođene policijsko tužilačke aktivnosti u kojim nijesu potvrđena takva saznanja.

Volkov je rekao da je dolaskom Veljovića na čelo Uprave policije Paunović razriješen dužnosti pomoćnika direktora za granicu i da „očigledno ima lične motive netrpeljivosti i moguće osvete“.

„Povodom danas saopštene izjave pokrenućemo postupak pred nadležnim sudskim organima“, istakao je Volkov.

Kako je kazao, postavlja se pitanje iz kojih razloga Paunović nikada ta i takva saznanja nije podijelio sa nadležnim tužilaštvom.

“Već sada u jednoj političkoj režiji iznosi takve tvrdnje. Zaključak je valjda više nego jasan”, naveo je Volkov.

On je upitao zašto Paunović nije govorio, između ostalog, o tome da je Veljović bio napadnut početkom 1998. godine.

“Nakon odbrane zgrade Vlade od rušilačkih demonstracija, o čemu su izvještavali domaći i regionalni mediji, i to postavljanjem eksplozivne naprave pod njegovo vozilo”, dodao je Volkov.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS