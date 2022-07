Vlada ustupila Majbah MUP-u

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je danas na sjednici predlog da se obustavi prodaja Mercedes Majbaha i ustupi ga na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Iz Vlade je saopšteno da je usvojen Predlog kojim se stavljaju van snage zaključci Vlade od prošle godine koji se odnose na vozila Mercedes Majbah, registarskih oznaka PG HM 542 i PG HM 826.

Kako je saopšteno na sjednici, Vlada je usvojila predlog o obustavi prodaje imajući u vidu da su propale četiri licitacije za prodaju Mercedesa registarskih oznaka PG HM 542, kao i obzirom na protek vremena.

Iz Vlade su dodali da je taj predlog usvojen i imajući u vidu činjenicu da je od dana sačinjavanja Izvještaja o procjeni vrijednosti vozila njegova vrijednost drastično umanjena, a da to vozilo u potpunosti odgovara potrebama Odsjeka za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti u Sektoru policije posebne namjene – Uprava policije.

„A pritom Uprava policije ne raspolaže vozilom koje posjeduje potrebne tehničke karakteristike i nije u mogućnosti da ispoštuje rigorozne bezbjednosne standarde (zahtjevi stranih bezbjednosnih službi prilikom posjete štićenih ličnosti Crnoj Gori). Vlada je usvojila predlog da se obustavi prodaja vozila i isto ustupi MUP – UP na korišćenje“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je naglašeno da će se vozilo koristiti isključivo u te svrhe i da neće biti na raspolaganju premijeru i ostalim članovima Vlade.

Kako je saopšteno, donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada.

“Izmjenom Odluke ukida se isplata naknade za rad glavnom pregovaraču za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU), zamjeniku glavnog pregovarača, članu Pregovaračke grupe i sekretaru Pregovaračke grupe, predsjedavajućem, članu, sekretaru i zamjeniku sekretara Komisije za evropske integracije“, kazali su iz Vlade.

Dodaje se da se naknada ukida i šefu radne grupe, zamjeniku šefa i članu radne grupe za pripremu i vođenje pregovora.

Iz Vlade su naveli da je analizom troškova utvrđeno da se radi o značajnim izdvajanjima iz budžeta po tom osnovu, što znači da će ušteda po tom osnovu biti oko milion EUR.

“Konstatovano je da je operativni okvir za implementaciju unutrašnje revizije u Crnoj Gori uspostavljen, ali i da je neophodno jačati odgovornost rukovodioca za povjerene zadatke i ostvarivanje ciljeva“, rekli su iz Vlade.

Iz Vlade su rekli da je usvojen je Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja za prošlu godinu.

„U dokumentu je dat prikaz dostignuća i izazova koji su obilježili izvještajni period realizacije i osnovnih kretanja na tržištu rada, kao i informacija o realizaciji operativnih ciljeva, te preporuke za dalju implementaciju Nacionalne strategije kroz godišnje akcione planove“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, akcioni plan zapošljavanja za prošlu godinu definisao je ukupno 91 aktivnost kroz 18 mjera u okviru četiri operativna cilja.

“Od ukupnog broja aktivnosti, realizovane su 62 aktivnosti ili 68,13 odsto, djelimično relaizovano je 13 aktivnosti ili 14,28 odsto, dok je neraealizovano 16 aktivnosti ili 17,58 odsto“, dodali su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS