Vlada povukla odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore povukla je odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da je Odluka povučena nakon odluke Skupštine Opštine (SO) Šavnik o skraćenju mandata, a kako ne bi došlo do objavljivanja dva pravna akta koja na različite načine uređuju isto pitanje.

“Imajući u vidu da je SO Šavnik juče izglasala odluku o skraćenju madata koja stupa na snagu danom donošenja, Generalni sekretarijat vlade je obavijestio Ministarstvo javne uprave, kao predlagača navedene odluke, o povlačenju iz procedure objavljivanja u Službenom listu Odluke o raspuštanju SO Šavnik”, navodi se u saopštenju.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade su podsjetili da je Odluka Vlade trebalo da stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

